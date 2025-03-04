خطأ درامي بمسلسل "قلبي ومفتاحه" يثير جدلاً بين الجمهور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خطأ غير مقصود لمشهد في مسلسل “قلبي ومفتاحه” للنجمين مي عز الدين وآسر ياسين، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني ٢٠٢٥.

وجاء الخطأ في مشهد لمي عز الدين، في السجل المدنى، أظهرت الكاميرا البطاقة بوضوح، حيث جاء على البطاقة حالتها الاجتماعية “مطلقة” ليثير هذا المشهد جدلًا بسبب إلغاء الحالة الاجتماعية للمطلقة في بطاقة الرقم القومي.

مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل "قلبي ومفتاحه" من بطولة آسر ياسين ومي عز الدين ودياب وأشرف عبدالباقي وأحمد خالد صالح وميس حمدان وسما إبراهيم، ومحمد عزب وسارة عبد الرحمن.

«قلبي ومفتاحه» من تأليف تامر محسن ومها الوزير وإخراج تامر محسن ويتكون من 15 حلقة.

قصة مسلسل “قلبي ومفتاحه”

تدور أحداث المسلسل في 15 حلقة، حول محمد عزت، شاب لم يتزوج بعد بسبب شروط والدته الصارمة، ويلتقي بـميار، المطلقة التي تسعى جاهدة لتجنب العودة إلى طليقها سعد.

لكن مع إصرار سعد على استعادتها، تلجأ ميار إلى البحث عن محلل تختاره بنفسها، ليبدأ صراع بين المشاعر والقوانين والعادات الاجتماعية.