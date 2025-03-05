قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير من الأرصاد: استمرار فرص الأمطار غدا وتصل لحد السيول على هذه المناطق
13 نعشا.. تشييع جثامين سودانيين ضحايا حادث تصادم سيارتين بأسيوط
رسائل مدبولي: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية تاريخية.. وإشادة بموقف مصر في إعادة إعمار غزة
خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور ودفعها
محدش يخفف الهدوم.. تحذير جديد من الأرصاد عن حالة الطقس من الغد حتى 11 رمضان
كولر طالب لاعبيه بالصدارة.. موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقنوات الناقلة والتشكيل النهائي
الشناوي وربيعة.. تعرف على بدلاء الأهلي أمام طلائع الجيش
جمال شعبان: الخطر في انخفاض السكر أكبر من ارتفاعه
أشرف بن شرقي يقود هجوم الأهلي أمام طلائع الجيش
"الحسد".. سالي عبد السلام تكشف تفاصيل مرعبة عن إصابتها بالثعلبة
نوبة ضحك وإفيهات.. ماذا فعل مصطفى غريب في رامز إيلون مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

فلست لمدة 3 سنوات.. قصة رحلة صعود وسقوط بيج رامي

بيج رامى
بيج رامى
إيمان عبد اللطيف

في عالم الرياضة، تظل قصص النجاح الملهمة محور اهتمام الجماهير، خاصة حينما يكون بطلها شخص تحدى المستحيل وواجه المصاعب بإرادة صلبة.

هذه المرة، يروي لنا لاعب كمال الأجسام المصري البارز ممدوح السبيعي، المعروف بلقب (بيج رامي) تجربته من قريته الصغيرة في كفر الشيخ إلى منصات التتويج العالمية، وذلك خلال لقاء خاص ضمن أولى حلقات برنامج (كلم ربنا) عبر راديو 9090، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب.
لم تكن مسيرة بيج رامي نحو النجومية مفروشة بالورود، بل كانت مليئة بالتحديات والأزمات.

يكشف اللاعب عن أصعب مراحل حياته قائلاً: (عشت ثلاث سنوات من الإفلاس، ومشاكل مالية وكان حلمي على وشك الضياع، لكنني لم أتوقف عن التدريب، حتى أن الناس استغربت من إصراري، وكنت أقول لهم: ربنا هيحلها من عنده).
في عام 2013، حقق بيج رامي إنجازاً بارزاً بفوزه بالمركز الثالث في واحدة من أقوى بطولات المحترفين في العالم، مما دفع إحدى الشركات الكبرى لرفع قيمة عقده إلى نصف مليون دولار، وهو ما وصفه بأنه أمر فوق الخيال ولكن فرحته لم تدم طويلاً، ففي عام 2017، تخلت عنه جميع الشركات، ليجد نفسه بلا أي دعم مالي.

اضاف قائلاً: (ان في 2018، بدأت المحنة الحقيقية، حيث تم استبعادي من البطولة، وعُدت إلى مصر بلا أي مصدر دخل، حتى أنني لم أكن أملك مصاريف بيتي، لقد فلّست تمامًا. ومع ذلك، لم أفقد الأمل، وقررت خوض تجربة جديدة في مستر أولمبيا 2020، لكن لسوء الحظ، أصبت بفيروس كورونا قبل المشاركة بفترة قصيرة).
 

شاهد الفيديو:

بيج رامى اللاعب بيح رامى العالمى بيج رامى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سامي - الفنان طارق لطفي

بعد تصريحاته الأخيرة.. محمد سامي يرد على طارق لطفي: كلامك مختلق وغير صحيح راجع نفسك

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025

سكن كل المصريين 5

كل ما تريد معرفته عن أسعار فائدة التمويل العقاري وموعد إعلان النتيجة لشقق "سكن كل المصريين 5"

المحكمة العمالية في محافظة جدة

مهندس مصري يحصل على تعويض ضخم في السعودية.. قصة الــ1.9 مليون ريال

أمطار

أمطار رعدية بالقاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

صورة أرشيفية

التعليم تعلن حاجتها لـ25 ألف معلم لغة عربية 2025 |الشروط وخطوات التقديم

زكاة الفطر

قيمة زكاة الفطر 2025 وأفضل وقت لإخراجها

محى اسماعيل

متجوز بس مش عايشين مع بعض.. محيي إسماعيل يدلي بتصريحات غريبة

ترشيحاتنا

صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر

آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان

نظير عياد

نظير عياد: الوفاء والاعتراف بفضل الآخرين أبرز صفات النبي

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: المشكلات الأسرية سببها غياب الاقتداء بالنموذج النبوي

بالصور

مسلسل حكيم باشا الحلقة 5.. خطف ابن مصطفى شعبان

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

لخطورتها على المواطنين والأطفال.. حملات موسعة لمصادرة الألعاب النارية بالشرقية

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة جديدة لعمل الكنافة فى رمضان لعام 2025

طريقة جديدة لعمل الكنافة فى رمضان لعام ٢٠٢٥
طريقة جديدة لعمل الكنافة فى رمضان لعام ٢٠٢٥
طريقة جديدة لعمل الكنافة فى رمضان لعام ٢٠٢٥

سر النكهة المثالية.. طريقة تحضير السمك المشوي على الفحم و في الفرن بخطوات بسيطة

سمك مشوي على الفحم او الفرن
سمك مشوي على الفحم او الفرن
سمك مشوي على الفحم او الفرن

فيديو

بدرية طلبة

بدرية طلبة تكشف أسرار زفاف ابنتها وتعلق على علاقتها بأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

بيج رامى

فلست لمدة 3 سنوات.. قصة رحلة صعود وسقوط بيج رامي

فريدة سيف النصر

بعد الـ60 مش فرض.. فريدة سيف النصر تكشف عن رأيها في الحجاب

قوات حرس الحدود تواصل نجاحاتها فى إحباط العديد من محاولات التهريب

قوات حرس الحدود تواصل نجاحاتها فى إحباط العديد من محاولات التهريب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد