الأمن يفحص فيديو إلقاء أكياس المياه على المواطنين من سيارة في مدينة نصر

تفحص الأجهزة الأمنية في القاهرة، مقطع فيديو رصد قيام مجموعة أشخاص بإلقاء أكياس المياه على المواطنين في الشارع، من داخل سيارة متحركة بمنطقة الحي العاشر في مدينة نصر.

حيث رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو لمجموعة أشخاص، داخل سيارة ملاكي بيضاء اللون يقومون بإلقاء أكياس مياه على المارة في الشارع ، وسط غضب المواطنين ومحاولتهم اللحاق بهم دون جدوى.

حيث حددت أجهزة أمن القاهرة السيارة المستخدمة في الواقعة، والأشخاص المتواجدين خارج السيارة في الفيديو بعد مراجعة كاميرات الشارع بالمنطقة المشار إليها، وجاري ضبط مرتكبي الواقعة.