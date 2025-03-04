فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة قائمته لخوض مواجهة قوية أمام فريق بنفيكا البرتغالي غدا الأربعاء ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلعب برشلونة ضد بنفيكا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب دا لوز وتذاع عبر قناة بين سبورت القطرية الناقل الحصري لمباريات دوري ابطال أوروبا.



قائمة برشلونة لمواجهة بنفيكا



حراسة المرمى: تشزني - إينياكي بينيا - دييجو كوتشي

الوسط: أليكس بالدي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - جيوليس كوندي - إريك جارسيا - هيكتور فورت - جيرارد مارتين.

الوسط، جافي - بيدري - فيرمين لوبيز - دي يونج - بابلو توري - مارك كاسادو - داني أولمو.

الهجوم: لامين يامال - رافينيا - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - باو فيكتور - فيران توريس.