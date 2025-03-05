قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة في حدائق أكتوبر
دعاء السحور للرزق وتيسير الأمور .. اغتنم الثلث الأخير من الليل
كولر يعلن قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش
واشنطن تجمع وزيري الدفاع الأمريكي والبريطاني لمناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية
8 نصائح لمرضى ضغط الدم يجب اتباعها في رمضان.. النوم والسحور أهمها
موجة غير مستقرة تضرب البلاد اليوم.. تحذيرات من أمطار غزيرة بهذه المحافظات
وزير الخارجية يتوجه إلى جمهورية الكونجو
التعليم العالي: الوافدين تنظم لقاءً افتراضيا لعرض برامج الجامعات المصرية
خطأ شائع في السحور يُبطل الصوم .. احترس منه
ناصر منسي يتفوق على أساطير الأهلي .. لهذا السبب
منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة بدءًا من اليوم
لا تتركها في صلاتك.. 8 كلمات تتسابق الملائكة على كتابتها والصعود بها لله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد أذان الفجر خامس أيام رمضان

موعد أذان الفجر
موعد أذان الفجر
شيماء جمال

موعد أذان الفجر خامس أيام رمضان يبحث الكثير عن موعد أذان الفجر 5 رمضان ، ليعلموا متى يبدأون الصيام ويمسكون عن الطعام والشراب، لذلك نقدم لكم فى السطور التالية موعد صلاة الفجر فى بعض محافظات مصر.

موعد اذان الفجر فى القاهرة

٤:٥٠ ص



موعد صلاة الفجر فى الجيزة

٤:٥٠ ص

 

موعد صلاة الفجر فى الاسكندرية

٤:٥٥ ص
 

موعد اذان الفجر فى أسوان

٤:٤٥ ص


 

إمساكية رمضان 2025 في مصر

فى السطور التالية نستعرض إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1446 هجريا، لمدينة القاهرة، ووفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معهد الفلك، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

- الأربعاء 5 مارس الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و27 دقيقة، السحور 2:30، إمساك 4:30، الفجر 4:50، الشروق 6:16، الظهر 12:06، العصر 3:27، صلاة المغرب 5:57، العشاء 7:14.

- الخميس 6 مارس الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و29 دقيقة، السحور 2:29، إمساك 4:29، الفجر 4:49، الشروق 6:15، الظهر 12:06، العصر 3:27، صلاة المغرب 5:57، العشاء 7:15.

- الجمعة 7 مارس الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و30 دقيقة، السحور 2:28، إمساك 4:28، الفجر 4:48، الشروق 6:14، الظهر 12:06، العصر 3:27، صلاة المغرب 5:58، العشاء 7:15.

- السبت 8 مارس الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و32 دقيقة، السحور 2:27، إمساك 4:27، الفجر 4:47، الشروق 6:13، الظهر 12:06، العصر 3:27، صلاة المغرب 5:59، العشاء 7:16.

- الأحد 9 مارس الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و34 دقيقة، السحور 2:25، إمساك 4:25، الفجر 4:45، الشروق 6:12، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 5:59، العشاء 7:17.

- الإثنين 10 مارس الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و36 دقيقة، السحور 2:24، إمساك 4:24، الفجر 4:44، الشروق 6:11، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:00، العشاء 7:17.

- الثلاثاء 11 مارس الموافق 11 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و38 دقيقة، السحور 2:23، إمساك 4:23، الفجر 4:43، الشروق 6:09، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:01، العشاء 7:18.

- الأربعاء 12 مارس الموافق 12 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و39 دقيقة، السحور 2:22، إمساك 4:22، الفجر 4:42، الشروق 6:08، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:01، العشاء 7:19.

- الخميس 13 مارس الموافق 13 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و41 دقيقة، السحور 2:21، إمساك 4:21، الفجر 4:41، الشروق 6:07، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:02، العشاء 7:19.

- الجمعة 14 مارس الموافق 14 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و43 دقيقة، السحور 2:19، إمساك 4:19، الفجر 4:39، الشروق 6:06، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03، العشاء 7:20.

- السبت 15 مارس الموافق 15 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و45 دقيقة، السحور 2:18، إمساك 4:18، الفجر 4:38، الشروق 6:05، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03، العشاء 7:21.

- الأحد 16 مارس الموافق 16 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و47 دقيقة، السحور 2:17، إمساك 4:17، الفجر 4:37، الشروق 6:03، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:04، العشاء 7:21.

- الإثنين 17 مارس الموافق 17 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و49 دقيقة، السحور 2:16، إمساك 4:16، الفجر 4:36، الشروق 6:02، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05، العشاء 7:22.

- الثلاثاء 18 مارس الموافق 18 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و51 دقيقة، السحور 2:14، إمساك 4:14، الفجر 4:34، الشروق 6:01، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05، العشاء 7:23.

- الأربعاء 19 مارس الموافق 19 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و53 دقيقة، السحور 2:13، إمساك 4:13، الفجر 4:33، الشروق 6:00، الظهر 12:03، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:06، العشاء 7:23.

- الخميس 20 مارس الموافق 20 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و55 دقيقة، السحور 2:12، إمساك 4:12، الفجر 4:32، الشروق 5:59، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:06، العشاء 7:24.

- الجمعة 21 مارس الموافق 21 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و56 دقيقة، السحور 2:11، إمساك 4:11، الفجر 4:31، الشروق 5:57، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:07، العشاء 7:25.

- السبت 22 مارس الموافق 22 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و58 دقيقة، السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:25.

- الأحد 23 مارس الموافق 23 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة، السحور 2:08، إمساك 4:08، الفجر 4:28، الشروق 5:55، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:26.

- الإثنين 24 مارس الموافق 24 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و2 دقيقة، السحور 2:07، إمساك 4:07، الفجر 4:27، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:09، العشاء 7:27.

- الثلاثاء 25 مارس الموافق 25 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و4 دقائق، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:53، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:09، العشاء 7:27.

- الأربعاء 26 مارس الموافق 26 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و6 دقائق، السحور 2:04، إمساك 4:04، الفجر 4:24، الشروق 5:51، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:10، العشاء 7:28.

- الخميس 27 مارس الموافق 27 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و8 دقائق، السحور 2:03، إمساك 4:03، الفجر 4:23، الشروق 5:50، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11، العشاء 7:29.

- الجمعة 28 مارس الموافق 28 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و10 دقائق، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21، الشروق 5:49، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11، العشاء 7:29.

- السبت 29 مارس الموافق 29 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و12 دقيقة، السحور 2:00، إمساك 4:00، الفجر 4:20، الشروق 5:48، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:12، العشاء 7:30.

الخامس من رمضان اذان الفجر 5 رمضان موعد اذان الفجر 5 رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور علي جمعة

هل تجوز العادة الســرية خوفا من الوقوع في الزنا؟ علي جمعة يرد على سؤال أحد الشباب

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب المدارس.. قرارات نهائية الآن

حالة الطقس

منخفض جوي خطير .. أصعب ساعات في رمضان وأمطار وبرد مع الصيام

رئيس نادي الصيد بالمحلة

وفاة محمد السبكي رئيس نادي الصيد أثناء إفطاره مع أسرته بالمحلة الكبري

السجائر

موعد أخطر سيجارة على حياة الإنسان.. جمال شعبان يحذر المدخنين| شاهد

حالة الطقس

أمطار رعدية.. انقلاب حالة الطقس خلال الساعات المقبلة |تفاصيل

صلاة التراويح

تسبب العمى.. حركة في الصلاة حذر النبي من فعلها.. تجنبها في التراويح

حالة الطقس

تحذير عاجل .. طقس غير مستقر وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدًا

ترشيحاتنا

الفنان محيي إسماعيل

محيي إسماعيل: مفيش حاجة اسمها نمبر وان.. وهذا هو صوت مصر الأول.. وعندي جنون العظمة

الفنان محيي إسماعيل

محيي إسماعيل: لا يوجد أى ممثل قدم العقد النفسية من بعدي.. وأنا عندي جنون العظمة

الفنان محيي إسماعيل

محيي إسماعيل: لم أخن فى حياتي.. وهذا صوت مصر الأول

بالصور

8 نصائح لمرضى ضغط الدم يجب اتباعها في رمضان.. النوم والسحور أهمها

نصائح للحفاظ على ضغط الدم في رمضان
نصائح للحفاظ على ضغط الدم في رمضان
نصائح للحفاظ على ضغط الدم في رمضان

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر في رمضان؟.. لن تتوقع الفوائد

فوائد تناول التمر في رمضان
فوائد تناول التمر في رمضان
فوائد تناول التمر في رمضان

قطايف رمضان وطريقة تحضير العجينة والحشوات.. والفرق بينها وبين الكنافة

قطايف رمضان
قطايف رمضان
قطايف رمضان

الشراقوة أهل كرم.. أهالي منطقة الحسينية بالزقازيق يطلقون مبادرة لخفض الأسعار خلال شهر رمضان

ابراهيم نجاح احد ابناء منطقة الحسينية
ابراهيم نجاح احد ابناء منطقة الحسينية
ابراهيم نجاح احد ابناء منطقة الحسينية

فيديو

اسرار في حياة مها أحمد

مها أحمد تنهار باكية: «كافحت وحدي.. وتبنّيت يتيماً وفقد بصره وابني حقق المستحيل»|فيديوجراف

رنا سماحة

رنا سماحة: رفعت قضية خلع لأنه مش بيصرف عليا وابنه

إيناس الدغيدي

40 ألف دولار عشان أقدر أمشي.. إيناس الدغيدي تكشف عن الحقنة العلاجية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

احذروا الشحن بهذا المبلغ.. تنبيه مهم لأصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

المزيد