قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل أنطونيو جوتيريش قبل انعقاد القمة العربية
تصريحات نارية من محمد صلاح قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال
ملياردير في ساعة ونص.. 81 تريليون دولار في حسابه بالخطأ | ما القصة؟
الرئيس السيسي يستقبل الوفود المشاركة في القمة العربية.. فيديو
المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة "بلدك معاك" لدعم الأسر الأولى بالرعاية
الرئيس السيسي يستقبل الوفود المشاركة بالقمة العربية غير العادية بالعاصمة الإدارية الجديدة| فيديو
دعاء ختم القرآن في رمضان .. تعرف عليه
الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة: تشكيل لجنة مستقلة لإدارة القطاع لمدة 6 أشهر
بعد قليل.. الرئيس السيسي يترأس أعمال القمة العربية غير العادية
الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد القمة العربية
طلعت صاحبته.. "نمبر وان" يضع شابًا بموقف محرج في مدفع رمضان
القاهرة الإخبارية: الخطة المصرية تؤكد أن غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

افتتاح معرض أهلاً رمضان في السبتية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

أرشيفية
أرشيفية
محمد صبيح

 افتتحت اليوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية معرض “أهلاً رمضان” بمنطقة السبتية بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع محافظة القاهرة والغرفة التجارية، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بإقامة معارض “أهلاً رمضان” بأسعار مخفضة للمواطنين ضمن جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة 

وأكد الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة مستمرة في إقامة المعارض على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأضاف أن الشركة تحرص على توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في شهر رمضان .

 
ويقدم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، بمشاركة 32 شركة وطرح 680 صنفًا بخصومات من 20% إلى 25% وذلك في إطار المبادرات المجتمعية لدعم الأسر المصرية . 


ويهدف المعرض إلى توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية مثل السكر، والزيت، والأرز بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، واللحوم الطازجة حيث يصل سعر الكيلو 275 جنيه، وذلك حرصًا على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر المصرية مع حلول الشهر الفضيل 
وأشاد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بجهود الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تنظيم المعارض والأسواق، مشيرًا إلى دورها الحيوي في توفير السلع بأسعار مخفضة لدعم المواطنين، كما أكد أن الوزارة مستمرة في إطلاق المبادرات التي تسهم في تحقيق التوازن بالسوق وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية

من جانبهم، أعرب المواطنون عن سعادتهم بمعرض “أهلاً رمضان”، مشيدين بتوافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة تقل عن الأسواق الخارجية وأكدوا أن هذه المبادرات تساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتلبية احتياجات الأسر المصرية خلال شهر رمضان

وأكد القائمون على المعرض أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي يتم تنظيمها على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للجميع

وزير التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية أهلاً رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

لا تشحنوا بهذا المبلغ.. تحذير أصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

الصيام على جنابة

هل الصيام على جنابة مقبول؟.. الإفتاء: تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

تقييمات الترم الثاني 2025

موعد تقييمات الترم الثاني 2025 لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي| قرار عاجل

افطار الحامل

كفارة إفطار الحامل في رمضان.. دار الإفتاء توضح

أرشيفية

في رابع أيام رمضان.. تعرف على أسعار الدواجن و البط و البيض

الخدمات المرورية

اتصل بالخط الساخن.. لو عايز تجدد رخصة القيادة من عند البيت

أسعار الدواجن والبيض

استقرار أسعار الدواجن اليوم بالأسواق والبورصة.. كم وصل سعر الكيلو؟

جاستن ترودو

كندا تتوعد بفرض رسوم "انتقامية" على الواردات الأمريكية رداً على قرارات واشنطن

ترشيحاتنا

السيسي ونظيره اللبناني

الرئيس السيسي يستقبل نظيره اللبناني قبل انعقاد القمة العربية

أرشيفية

القاهرة الإخبارية: خطة إعادة إعمار غزة تشمل تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية

صورة أرشيفية

تحذير صادم من كثرة استخدام مرقة الدجاج: تسبب الإدمان

بالصور

المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة "بلدك معاك" لدعم الأسر الأولى بالرعاية

المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة "بلدك معاك" لدعم الأسر الأولى بالرعاية
المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة "بلدك معاك" لدعم الأسر الأولى بالرعاية
المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة "بلدك معاك" لدعم الأسر الأولى بالرعاية

خبير تغذية يكشف تأثير تناول المقليات في السحور.. أضرار صحية كبيرة

خبير تغذية يكشف تأثير المقليات على السحور
خبير تغذية يكشف تأثير المقليات على السحور
خبير تغذية يكشف تأثير المقليات على السحور

احترس من هذه الأطعمة بعد شرب القهوة في رمضان

احترس من هذه الأطعمة بعد شرب القهوة في رمضان!
احترس من هذه الأطعمة بعد شرب القهوة في رمضان!
احترس من هذه الأطعمة بعد شرب القهوة في رمضان!

من هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية نتيجة طقطقة الرقبة؟

)من هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية نتيجة طقطقة الرقبة؟
)من هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية نتيجة طقطقة الرقبة؟
)من هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية نتيجة طقطقة الرقبة؟

فيديو

نمبر وان حط شاب بموقف محرج

طلعت صاحبته.. "نمبر وان" يضع شابًا بموقف محرج في مدفع رمضان

شيماء سيف رجعت لحضن جوزها

شيماء سيف تعود إلى زوجها بعد شهر من الطلاق.. شوفوا الفنانين قالولهم إيه

تصريحات إيناس الدغيدي

ماذا قالت إيناس الدغيدي عن الفنانة الراحلة سعاد حسني؟

لوجو الاحتفال بيوم الشهيد

القوات المسلحة تنشر عدداً من البروموهات بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

المزيد