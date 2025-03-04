افتتاح معرض أهلاً رمضان في السبتية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

افتتحت اليوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية معرض “أهلاً رمضان” بمنطقة السبتية بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع محافظة القاهرة والغرفة التجارية، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بإقامة معارض “أهلاً رمضان” بأسعار مخفضة للمواطنين ضمن جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة



وأكد الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة مستمرة في إقامة المعارض على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأضاف أن الشركة تحرص على توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في شهر رمضان .



ويقدم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، بمشاركة 32 شركة وطرح 680 صنفًا بخصومات من 20% إلى 25% وذلك في إطار المبادرات المجتمعية لدعم الأسر المصرية .



ويهدف المعرض إلى توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية مثل السكر، والزيت، والأرز بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، واللحوم الطازجة حيث يصل سعر الكيلو 275 جنيه، وذلك حرصًا على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر المصرية مع حلول الشهر الفضيل

وأشاد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بجهود الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تنظيم المعارض والأسواق، مشيرًا إلى دورها الحيوي في توفير السلع بأسعار مخفضة لدعم المواطنين، كما أكد أن الوزارة مستمرة في إطلاق المبادرات التي تسهم في تحقيق التوازن بالسوق وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية

من جانبهم، أعرب المواطنون عن سعادتهم بمعرض “أهلاً رمضان”، مشيدين بتوافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة تقل عن الأسواق الخارجية وأكدوا أن هذه المبادرات تساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتلبية احتياجات الأسر المصرية خلال شهر رمضان

وأكد القائمون على المعرض أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي يتم تنظيمها على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للجميع