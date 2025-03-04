أمين عام الأمم المتحدة يطالب بوصول المساعدات لقطاع غزة بدون عوائق

وجه أنطونيو جوتيريش الأمين العام للامم المتحدة، الشكر والتقدير للرئيس السيسي لاستضافة القمة العربية الطارئة بشان قطاع غزة والقضية الفلسطينية .

وقال أنطونيو جوتيريش في كلمته في القمة العربية الطارئة لبحث تطورات القضية الفلسطينية، :" العمليات العسكرية الإسرائيلية تسببت في مستوى غير مسبوق من الدمار بقطاع غزة ".



وتابع جوتيريش :" في الأسابيع الأخيرة رأينا تحسنا بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة وبدات المساعدات في التدفق لقطاع غزة ".

واكمل جوتيريش:" يجب ان نمنع استئناف الاعمال العدائية في قطاع غزةويجب استئناف مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار.



وتابع جوتيريش :" يجب تذليل العقابت أمام دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ويجب أن تصل المساعدات لقطاع غزة بدون عوائق على الإطلاق ويجب حماية المدنيين في غزة ".