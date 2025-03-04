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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تشييع جثمان والد دينا كريم من مسجد مصطفى محمود بحضور شخصيات عامة

دينا كريم
دينا كريم
أوركيد سامي

شيعت منذ قليل جنازة الخبير الاقتصادي محسن كريم أحمد والد دينا كريم المنتجة والعضو المنتدب للشركة المتحدة للإنتاج السينمائي والفني بعد أن وفاته المنية، اليوم

وحرص على حضور تشييع الجثمان العديد من الشخصيات عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة ، الفنان أحمد طارق ، المنتج محمد السعدي و العديد من الشخصيات العامة


و يذكر أن قال بيان النعي : ان لله و انا لله راجعون توفي الى رحمة الله تعالى بعد رحلة من العطاء الخبير الاقتصادي الشريف محسن كريم أحمد إبراهيم كريم (مقدم متقاعد بسلاح الإشارة)Mohsen Karim زوج المرحومة السيدة المهندسة مها  محمد فؤاد سلامة ابن المرحوم الشريف الأستاذ أحمد إبراهيم كريم والمرحومة السيدة فتحية محمد مصطفى والد الشريفة دينا كريم (المنتجة والعضو المنتدب للشركة المتحدة للإنتاج السينمائي والفني) والد الشريف د.م. أيمن كريم (د. هندسة كيمياء بجامعة فيرجينيا تك فى الولايات المتحدة الاميركية)، زوج السيدة ستيسي ان كريم، جد كريم هلال وجد رشاد كريم و جد أمينة كريم وشقيق المرحوم اللواء محمود كمال كريم  وشقيق المرحوم اللواء محمد كريم وشقيق السيدة ماجدة كريم وعم الأستاذة منى كريم وعم الدكتور المهندس أحمد كريم وعم الدكتورة هدة كريم  وعم الدكتورة إيمان كريم  وعم الأستاذة هبة كريم وعم الأستاذة أية كريم و خال الأستاذة نيهال كمال  وخال الأستاذة نيفان  وخال الأستاذة مريم حقي و خال السيدة ماجدة القلعي  قريب و نسيب عائلات ذكري و سلامة و حقي

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