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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب صوت مصر: كلمة الرئيس السيسي تؤكد موقف الدولة الداعم للقضية الفلسطينية

القمة العربية
القمة العربية
عبد الرحمن سرحان

ثمن نصر سليمان رئيس حزب صوت مصر استضافة مصر للقمة العربية الطارئة، التي تعكس الدور المصري الراسخ في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والتزامها التاريخي بحماية حقوق الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة تضمنت رسالة قوية للمجتمع الدولي، مؤكدةً أهمية توحيد الصف العربي لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية تحت أي مسمى.

وأشار سليمان في بيان له، أن الرئيس السيسي أكد أن القمة تعمل على تقديم الدعم الكامل لتنفيذ خطة إعمار غزة، التي تهدف إلى التعافي المبكر وإعادة بناء القطاع، وقطع الطريق على أي محاولات للتهجير القسري، كما دعا إلى تحرك دولي حاسم من المؤسسات العالمية والإقليمية لمواجهة المخاطر التي تهدد حقوق الفلسطينيين.

وأكد رئيس حزب صوت مصر أن مصر تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة في مختلف الاتجاهات لحل القضية الفلسطينية، انطلاقًا من اعتبارها القضية الأولى لمصر والعرب، حيث تعمل القاهرة على التصدي لمخططات تصفية القضية، وفي الوقت ذاته الدفع نحو استعادة الاستقرار والسلام، إدراكًا بأن الحلول العسكرية لن تؤدي إلا إلى استمرار الصراع.  

وأوضح رئيس حزب صوت مصر أن القمة تمثل محطة مهمة في توحيد الموقف العربي، وضرورة اتخاذ خطوات مؤثرة قانونيًا ودوليًا لدعم فلسطين، مشيدًا بالدور المصري الاستثنائي في احتواء الأزمة ووقف العدوان على غزة.

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