الهلال السعودي يسقط أمام باختاكور الأوزبكي بـ دوري أبطال آسيا

خسر فريق الهلال السعودي أمام مضيفه باختاكور الأوزبكي بهدف نظيف، اليوم الثلاثاء، على استاد جار في طشقند، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

وجاء هدف باختاكور والمباراة الوحيد بتوقيع اللاعب فلاماريون فيليو في الدقيقة 29.

وسيطر الهلال على مجريات المباراة بنسبة 63%، وسدد 8 تصويبات منها كرة واحدة بين القائمين والعارضة.

في المقابل، كان باختاكور أكثر فاعلية إذ أطلق 9 تصويبات منها 4 بين القائمين والعارضة.

موعد مباراة الإياب

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الهلال وباختاكور يوم الثلاثاء المقبل 11 مارس، على استاد المملكة آرينا في الرياض.

وتقام الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة بنظام التجمع اعتباراً من الدور ربع النهائي، وذلك في مدينة جدة السعودية.

وكان الهلال خسر أمام الأهلي 3-2 في الجولة الماضية بمسابقة الدوري السعودي، ليتلقى بذلك هزيمتين متتاليتين لأول مرة منذ 1036 يومًا.

كما تعد خسارة اليوم الأولى للهلال ضد باختاكور، إذ التقيا في 8 مواجهات قبل مباراة اليوم، فاز الهلال في 5 مناسبات وحضر التعادل في 3 لقاءات.