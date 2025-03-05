قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسباب رفض شحن كارت عداد الكهرباء
فاركو يكشف الكواليس: كيف حصدنا 100 مليون جنيه من الزمالك؟
مواقيت الصلاة خامس أيام رمضان .. موعد آذان المغرب بمحافظة قنا
كيف تحسب البصمة الكربونية وتتصدى للتغيرات المناخية.. أول ندوات أسبوع البيئة بألسن عين شمس
اليوم.. محاكمة كروان مشاكل فى اتهامه بالإساءة إلى الإعلامية ريهام سعيد
رسميًا الآن .. سعر جرام الذهب في مصر لكل الأعيرة
دعاء الاستفتاح في الصلاة.. متى يقال وهل تبطل الفريضة بتركه؟
وزير الخارجية يتوجه إلى جمهورية الكونجو
طرد نائب ديمقراطي من الكونجرس خلال خطاب ترامب
عصام الحضري: فخور بتحقيقي بطولة أوروبية مع سيون السويسري
فتاوى الجماع في نهار رمضان وقيمة الكفارة.. تعرف عليها
البحث العلمي: منحة دراسية لدرجة الماجستير في الدراسات الأوروبية والدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

روابط التقييمات الأسبوعية للصف الثاني الإعدادي الترم الثاني | حمل الآن

روابط التقييمات الاسبوعية للصف الثاني الاعدادي
روابط التقييمات الاسبوعية للصف الثاني الاعدادي
ياسمين بدوي

يبحث طلاب الصف الثاني الاعدادي وأولياء أمورهم عن روابط تحميل التقييمات الاسبوعية للصف الثاني الاعدادي الترم الثاني .

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن روابط تحميل التقييمات الاسبوعية للصف الثاني الاعدادي الترم الثاني متاحة الآن على موقع وزارة التربية والتعليم 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : روابط تحميل التقييمات الاسبوعية للصف الثاني الاعدادي الترم الثاني على موقع وزارة التربية والتعليم تتمثل فيما يلي :

 التقييمات الاسبوعية للصف الثاني الاعدادي الترم الثاني في مادة اللغة العربية

 التقييمات الاسبوعية للصف الثاني الاعدادي الترم الثاني في مادة اللغة الإنجليزية

 التقييمات الاسبوعية للصف الثاني الاعدادي الترم الثاني في مادة الرياضيات

 التقييمات الاسبوعية للصف الثاني الاعدادي الترم الثاني في مادة العلوم

 التقييمات الاسبوعية للصف الثاني الاعدادي الترم الثاني في مادة الدراسات الاجتماعية

 التقييمات الاسبوعية للصف الثاني الاعدادي الترم الثاني في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

 التقييمات الاسبوعية للصف الثاني الاعدادي الترم الثاني في مادة اللغة الفرنسية

 التقييمات الاسبوعية للصف الثاني الاعدادي الترم الثاني في مادة مهارات الصناعة وريادة الأعمال

 التقييمات الاسبوعية للصف الثاني الاعدادي الترم الثاني في مادة الاقتصاد المنزلي
 

من جانبها ، أكدت وزارة التعليم ، استمرار تقييمات وزارة التربية والتعليم لطلاب المدارس بنفس نظامها خلال شهر رمضان دون أي تغيير أو إلغاء.

وأصدرت المدارس تحذيرا عاجلا للطلاب، مؤكدة أنها تلقت تعليمات رسمية عاجلة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنص على عدم إعادة التقييمات والامتحانات الشهرية للطلاب المتغيبين عن المدارس.

وقالت المدارس إن هذه التعليمات تعني أن غياب الطلاب عن التقييمات والاختبارات الشهرية في المدارس سوف يحرمهم من الحصول على درجات أعمال السنة كاملة، والتي تمثل ٧٠٪ من التقييم النهائي.

وأضافت المدارس : يرجى الالتزام بالحضور اليومي في المدرسة لحضور التقييمات حفاظا على الدرجات

وعلى جانب آخر .. أصدرت وزارة التربية والتعليم ، قرارات عاجلة بشأن تقييمات الترم الثاني 2025 لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2024 / 2025

وتقرر رسميا عقد تقييمات الترم الثاني 2025 “المبدئية والنهائية” لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2024 / 2025 في المواعيد التالية :

  •  عقد التقييم المبدئي لكلا الصفين الأول والثاني الابتدائي بدءا من الاحد 11 مايو حتى الخميس 15 مايو 2025 
  •  عقد التقييم النهائي لكلا الصفين الأول والثاني الابتدائي من الاحد 18 مايو الى الخميس 22 مايو 2025
الترم الثاني الثاني الاعدادي التقييمات الصف الثاني الاعدادي التقييمات الاسبوعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

أمطار رعدية.. انقلاب حالة الطقس خلال الساعات المقبلة |تفاصيل

الطقس في مصر

موجة غير مستقرة تضرب البلاد اليوم.. تحذيرات من أمطار غزيرة بهذه المحافظات

الأرصاد الجوية

منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة بدءًا من اليوم

الفنان طارق لطفي

طارق لطفي حائراً عن حكم الحجاب.. والأزهر يهديه إلى الصواب بالأدلة في 7 نقاط

وحدات سكنية

توجيهات رئاسية.. طرح أكبر عدد من الوحدات السكنية خلال أيام

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار ليلية على القاهرة .. لا تنخدعوا بالطقس المشمس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البيض

جامعة الأزهر

تعديل مسمى كليتين في جامعة الأزهر.. تعرف عليهما

ترشيحاتنا

أرشيفية

تفاصيل إحالة المتهم بقتل شاب بسلاح أبيض بالمرج للمحكمة الجنائية

أرشيفية

اعترافات مثيرة لعاطل متهم بسرقة جدة خطيبته السابقة بالظاهر

أرشيفية

تفاصيل حبس سائق صدم شابًا أثناء عبوره الطريق في السلام

بالصور

للحفاظ على صحة القلب.. أطعمة شائعة تقلل من نسبة الكوليسترول في الدم

أطعمة تقلل من نسبة الكوليسترول في الدم
أطعمة تقلل من نسبة الكوليسترول في الدم
أطعمة تقلل من نسبة الكوليسترول في الدم

علاج النعاس في رمضان وأسبابه.. طرق للتغلب عليه

أسباب النعاس في نهار رمضان وكيفية التغلب عليه
أسباب النعاس في نهار رمضان وكيفية التغلب عليه
أسباب النعاس في نهار رمضان وكيفية التغلب عليه

8 نصائح لمرضى ضغط الدم يجب اتباعها في رمضان.. النوم والسحور أهمها

نصائح للحفاظ على ضغط الدم في رمضان
نصائح للحفاظ على ضغط الدم في رمضان
نصائح للحفاظ على ضغط الدم في رمضان

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر في رمضان؟.. لن تتوقع الفوائد

فوائد تناول التمر في رمضان
فوائد تناول التمر في رمضان
فوائد تناول التمر في رمضان

فيديو

رنا سماحة

عايزاه أرجل مني .. رنا سماحة تكشف عن مواصفات فتى أحلامها

رنا سماحة

رنا سماحة تكشف مواصفات فتى أحلامها.. وتتحدث عن الظلم والإجهاض وأسرار 10 سنوات كمذيعة

اسرار في حياة مها أحمد

مها أحمد تنهار باكية: «كافحت وحدي.. وتبنّيت يتيماً وفقد بصره وابني حقق المستحيل»|فيديوجراف

رنا سماحة

رنا سماحة: رفعت قضية خلع لأنه مش بيصرف عليا وابنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

المزيد