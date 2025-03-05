روابط التقييمات الأسبوعية للصف الثاني الإعدادي الترم الثاني | حمل الآن

يبحث طلاب الصف الثاني الاعدادي وأولياء أمورهم عن روابط تحميل التقييمات الاسبوعية للصف الثاني الاعدادي الترم الثاني .

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن روابط تحميل التقييمات الاسبوعية للصف الثاني الاعدادي الترم الثاني متاحة الآن على موقع وزارة التربية والتعليم

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : روابط تحميل التقييمات الاسبوعية للصف الثاني الاعدادي الترم الثاني على موقع وزارة التربية والتعليم تتمثل فيما يلي :

التقييمات الاسبوعية للصف الثاني الاعدادي الترم الثاني في مادة اللغة العربية

التقييمات الاسبوعية للصف الثاني الاعدادي الترم الثاني في مادة اللغة الإنجليزية

التقييمات الاسبوعية للصف الثاني الاعدادي الترم الثاني في مادة الرياضيات

التقييمات الاسبوعية للصف الثاني الاعدادي الترم الثاني في مادة العلوم

التقييمات الاسبوعية للصف الثاني الاعدادي الترم الثاني في مادة الدراسات الاجتماعية

التقييمات الاسبوعية للصف الثاني الاعدادي الترم الثاني في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

التقييمات الاسبوعية للصف الثاني الاعدادي الترم الثاني في مادة اللغة الفرنسية

التقييمات الاسبوعية للصف الثاني الاعدادي الترم الثاني في مادة مهارات الصناعة وريادة الأعمال

التقييمات الاسبوعية للصف الثاني الاعدادي الترم الثاني في مادة الاقتصاد المنزلي



من جانبها ، أكدت وزارة التعليم ، استمرار تقييمات وزارة التربية والتعليم لطلاب المدارس بنفس نظامها خلال شهر رمضان دون أي تغيير أو إلغاء.

وأصدرت المدارس تحذيرا عاجلا للطلاب، مؤكدة أنها تلقت تعليمات رسمية عاجلة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنص على عدم إعادة التقييمات والامتحانات الشهرية للطلاب المتغيبين عن المدارس.

وقالت المدارس إن هذه التعليمات تعني أن غياب الطلاب عن التقييمات والاختبارات الشهرية في المدارس سوف يحرمهم من الحصول على درجات أعمال السنة كاملة، والتي تمثل ٧٠٪ من التقييم النهائي.

وأضافت المدارس : يرجى الالتزام بالحضور اليومي في المدرسة لحضور التقييمات حفاظا على الدرجات

وعلى جانب آخر .. أصدرت وزارة التربية والتعليم ، قرارات عاجلة بشأن تقييمات الترم الثاني 2025 لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2024 / 2025

وتقرر رسميا عقد تقييمات الترم الثاني 2025 “المبدئية والنهائية” لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2024 / 2025 في المواعيد التالية :