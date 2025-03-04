التعادل 1-1 يحسم نتيجة الشوط الأول من قمة ريال مدريد وأتلتيكو

سيطر التعادل 1-1 على الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، المقامة على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

افتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة الرابعة، من كرة استلمها البرازيلي رودريجو وتوغل داخل منطقة الجزاء، ثم أطلق تسديدة سكنت الشباك.

ورد أتلتيكو مدريد بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 32، من تسديدة رائعة من الأرجنتيني جوليان ألفاريز داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى لحارس ريال مدريد تيبو كورتوا.

بدأ ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: فالفيردي، أسينسيو، روديجر، ميندي.

الوسط: تشواميني، كامافينجا، إبراهيم، دياز.

الهجوم: رودريجو، مبابي، فينيسيوس جونيور.

تشكيل أتلتيكو مدريد



حراسة المرمى: يان أوبلاك..

الدفاع: يورنتي - خيمينز - لينجليت - جافي جالان.

الوسط: بابلو باريوس - رودريجو دي بول - باريوس - جوليانو سيميوني.

الهجوم: جوليان ألفاريز - أنطوان جريزمان.

ووصل أتلتيكو إلى هذا الدور مباشرة؛ بعد احتلاله المركز الخامس في الترتيب العام.

بينما خاض ريال مدريد طريقًا أكثر تعقيدًا، حيث واجه مانشستر سيتي في الملحق، ونجح في تجاوزه بنتيجة إجمالية 6-3 (3-2 ذهابًا و3-1 إيابًا).

وتأتي هذه المواجهة، في ظل منافسة شرسة بين الفريقين في الدوري الإسباني، حيث يحتل أتلتيكو المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر برشلونة.

في حين يتواجد ريال مدريد في المركز الثالث بفارق نقطتين فقط، ما يزيد من أهمية اللقاء ويشعل الأجواء بين الجارين اللدودين.