أستون فيلا يهزم كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا

قطع فريق أستون فيلا الإنجليزي خطوة كبيرة نحو التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الفوز 3 / 1 على مضيفه كلوب بروج البلجيكي في افتتاح منافسات ذهاب دور الـ16، اليوم الثلاثاء.

تقدم الفريق الإنجليزي بهدف مبكر سجله ليون بايلي بعد مرور ثلاث دقائق، وأدرك أصحاب الأرض التعادل سريعا بهدف أحرزه ماكسيم دي كويبر في الدقيقة 12 لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وحسم أستون فيلا الفوز بهدفين في توقيت قاتل، حيث تقدم بهدف ذاتي سجله براندون ميخيلي مدافع كلوب بروج بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 82.

وفي الدقيقة 88، أضاف الفريق الإنجليزي الهدف الثالث بركلة جزاء سددها الإسباني ماركو أسينسيو المنضم في ينايرالماضي من باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الماضي.

ورفع أسينسيو رصيده إلى 5 أهداف بقميص أستون فيلا حيث سجل ثنائية في مرمى تشيلسي ببطولة الدوري الإنجليزي إضافة إلى ثنائية أخرى أمام كارديف سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

بهذا الفوز يعزز أستون فيلا من فرص تأهله لدور الثمانية قبل لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه ووسط جماهيره يوم الأربعاء 12 مارس الجاري.

وسيتأهل الفائز من هذه المواجهة لدور الثمانية منتظرا الفائز من مباراتي ليفربول الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان.

وكان أستون فيلا تأهل مباشرة لدور الـ16 في دوري الأبطال بعدما حل ثامنا في جدول الترتيب بمرحلة الدوري، أما كلوب بروج، فقد تأهل بمعجزة إلى مرحلة الملحق وفجر مفاجأة كبيرة بإقصاء أتالانتا الإيطالي الفائز بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.