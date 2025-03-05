جي بي مورجان وستاروود يقرضان 2 مليار دولار لمركز بيانات الذكاء الاصطناعي

اتفقت كل من JPMorgan Chase (NYSE: JPM) وStarwood Property Trust (NYSE: STWD) على إقراض 2 مليار دولار لتمويل إنشاء مركز بيانات ذكاء اصطناعي على مساحة 100 فدان في ولاية يوتا، وفقاً لتقرير إعلامي نشر أمس الثلاثاء.

مليارات لمراكز البيانات

يأتي هذا التمويل كخطوة استراتيجية من قبل مشروع مشترك بين مجموعة CIM للاستثمار العقاري وNovva Data Centers، حيث يُخصص رأس المال لإنشاء مجمع لمراكز البيانات في ويست جوردان بولاية يوتا، قادر على توفير 175 ميجاوات من الطاقة المستمرة.

ويُعد هذا القرض من بين أكبر قروض الإنشاءات التي تُمنح في السنوات الأخيرة؛ إذ تجاوزت معظم قروض إنشاء مراكز البيانات تاريخياً حاجز المليار دولار، وغالباً ما كانت تقل عن نصف هذا المبلغ، حسبما أفاد تقرير صحيفة وول ستريت جورنال.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

تعكس هذه الصفقة زيادة الإنفاق على إنشاء مراكز البيانات مع تزايد الطلب على القدرة الحاسوبية، خاصةً مع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب بنية تحتية قوية ومعالجات متطورة.

ويُذكر أن هذه الصفقة تُعد الثانية خلال هذا العام التي تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار، بعد قرض بقيمة 2.3 مليار دولار تم منحه في يناير لشركة JPMorgan Chase لتمويل مركز بيانات في مدينة أبيلين، تكساس.

مشروع مركز البيانات

ومن ناحية أخرى، يُلاحظ أن مشروع مركز البيانات في يوتا يُبنى على مراحل؛ حيث بدأ المشروع في عام 2020 دون توقيع عقود إيجار أولية، إذ كان على المطورين إثبات جدوى التصميم.

وقد افتُتح الطور الأول في عام 2023، ومن المتوقع أن تُكتمل باقي المراحل بحلول نهاية عام 2026، وقد أُعلن بالفعل أن المركز أصبح مؤجراً بالكامل.

انخفاض مخاطر الكوارث

اختيرت ولاية يوتا كموقع للمشروع نظرًا لانخفاض مخاطر الكوارث الطبيعية في المنطقة، إلا أن تحديات ندرة المياه قد طرأت.

وللتغلب على هذه المشكلة، اعتمد المطورون على نظام لإعادة تدوير المياه لتبريد المعدات الحاسوبية.

بهذا الاتفاق، تُسلط الصفقة الضوء على أهمية الاستثمار في البنية التحتية لمراكز البيانات في ظل التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي والزيادة المتوقعة في الطلب على الخدمات الحاسوبية ذات الأداء العالي.