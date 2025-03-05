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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبطال أوروبا| أرسنال يكتسح آيندهوفن بسباعية.. ودورتموند يتعادل مع ليل

أرسنال
أرسنال
محمد السعيد

اكتسح فريق أرسنال الإنجليزي مضيفه آيندهوفن الهولندي بسبعة أهداف مقابل هدف، أمس الثلاثاء، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

أقيمت المباراة على ملعب “فيليبس” معقل الفريق الهولندي، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي.

افتتح يوريان تيمبر التسجيل لفريق أرسنال في الدقيقة 18، ثم أضاف إيثان نوانيري الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق فقط.

وسجل ميكل ميرينو ثالث أهداف الجانرز في الدقيقة 31، قبل أن يقلص نوا لانج النتيجة لصالح آيندهون بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 43.

وأحرز أرسنال أربعة أهداف متتالية في الشوط الثاني بتوقيع مارتن أوديجارد (هدفين) ولياندرو تروسار وريكاردو كالافيوري في الدقيقة 47 و48 و73 و85.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل 12 مارس، على ملعب “الإمارات” بالعاصمة البريطانية “لندن”.

دورتموند يتعادل مع ليل

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات الدور ذاته بمسابقة دوري أبطال أوروبا، تعادل بوروسيا دورتموند الألماني مع ضيفه ليل الفرنسي بهدف لمثله، على ملعب “سيجنال ايدونا بارك”.

أنهى بوروسيا دورتموند الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف سجله اللاعب كريم أديمي في الدقيقة 22.

وسجل هكون أرنار هارالدسون هدف التعادل لصالح ليل في الدقيقة 68، ليخطف الفريق الفرنسي تعادلًا ثمينًا خارج الديار.

وسيقام لقاء الإياب بين ليل وبوروسيا دورتموند، الأربعاء المقبل، لحسم المتأهل إلى ربع النهائي.

أرسنال دورتموند ليل دوري أبطال أوروبا آيندهوفن

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