أشغال شقة جدا الحلقة 6.. دنيا ماهر تهدد بقـ.تل أسماء جلال

طرحت منصة شاهد vip ، سادس حلقات مسلسل " أشغال شقة جدًا " ، والذي يقوم ببطولته الفنان هشام ماجد ، وتدور احداثه في إطار كوميدي ، وذلك قبل طرحها علي شاشات التليفزيون ب 24 ساعة .

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل أشغال شقة جدا عدد من الاحداث ومنها تهديد مني " دنيا ماهر " بقتل ياسمين بعد ان قامت بالاعتراف بحبها لحمدي " هشام ماجد " وقام بطردها .

فيما قامت ياسمين بترك اولادها عند حماتها من آجل الذهاب لحمدي في الغردقة للاحتفال بعيد ميلادها

مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

ومن المقرر ان تظهر عدد من الفنانات هذا الموسم فى أدوار العاملات بمنزل البطل هشام ماجد .

ومن الفنانات اللاتي سوف يظهرن كضيفات هذا الموسم ، ناهد السباعي ونسرين أمين وآية سماحة ودنيا ماهر وفدوي عابد بالإضافة الي الفنانة إنتصار التى سبق وان ظهرت فى الموسم الأول .