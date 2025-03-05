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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محيي إسماعيل: مفيش حاجة اسمها نمبر وان.. وهذا هو صوت مصر الأول.. وعندي جنون العظمة

الفنان محيي إسماعيل
الفنان محيي إسماعيل
هاجر ابراهيم

حل الفنان محيي إسماعيل، ضيفا فى برنامج "سابع سما" تقديم الإعلامية رغدة شلهوب، المذاع عبر فضائية "النهار"، والتي جاءت تصريحاته فيما يلي:

محيي إسماعيل: مفيش حاجة اسمها نمبر وان.. وشيرين أحسن لها ترد ردود مختصرة
تحدث الفنان محيي إسماعيل، عن الفنان محمد رمضان، قائلا: “بيبتكروا لأنفسهم مقومات خاص بهم، زى نمبر وان ومش عارف أيه، والحاجات دي متمشيش معايا، لأننا عندنا مئات نمبر وان من نور الشريف والمليجي”.

وأضاف أن الفنان محمد رمضان مجتهد ولديه طموح كبير ويستحق لأن لديه إرادة، معقبا: “شيرين عبد الوهاب حاجة نادرة، وهناك شخصيات عندما تعبر عن نفسها تغلط يستحسن أنها ترد ردود مختصرة، لأنها لو حكت هتغلط”.

وتابع: “محمد صبحي فنان كتير وبارع وذكي ولديه إرادة من حديد، معرفش بيومي فؤاد أسمع عنه فقط، ومشوفتش ليه أعمال”.

محيي إسماعيل: معرفش مين بيومي فؤاد.. ونور الشريف تلميذي وممثل كبير
قال الفنان محيي إسماعيل، إنه لا يعرف ولم يرى أى أعمال للفنان بيومي فؤاد، معقبا: “نور الشريف هو تلميذي وهو أستاذ وباحث ومفكر وممثل كبير”.

وأضاف: “لم ألتقي بتامر حسني ولكن أعرف أنه محبوب ودمه خفيف ورأيته فى لقاء وعجبني خفة دمه، ومش بسمع اغاني ليه، والمطرب علشان يكون مطرب يجب أن يكون لديه أغنية لن أنساها وتكون مسمعة مع الناس”.


محيي إسماعيل: لم أخن فى حياتي.. وهذا صوت مصر الأول
قال الفنان محيي إسماعيل، إنه يتمني أن يقدم شخصية معمر القذافي، مشيرا إلى أنه يحب الإستماع إلى الشيخ مصطفي إسماعيل لأن صوته جميل ونقي وهادئ.

وأضاف: “لم أخن فى حياتي ولا مرة، وكانت عندي علاقات حتي تزوجت لأني أحب زوجتي، ومن يخون لديه شخصية مريضة ولديه نقص فى المرأة التي أمامه، وولا مرة خونت الستات”.

وتابع: “صوت مصر الأول بالنسبة لي هي الفنانة شادية، ومعنديش عقدة لأني كلي عقد، وعمري ما عيطت حتي عندما توفي والدتي ووالدي، والإكتئاب أفضل شئ للإنسان لأنه يكتشف نفسه، وأنجح أبناء جيلي من الفنانيين هو نور الشريف لأنه تلميذي".


محيي إسماعيل: لا يوجد أى ممثل قدم العقد النفسية من بعدي.. وأنا عندي جنون العظمة
قال الفنان محيي إسماعيل، إنه لا يوجد أى ممثل قدم العقد النفسية من بعده، معقبا: “أنا جسدت جميع العقد لوحدي”.

وأضاف: “عقدة البارانويا أى جنون العظمة هي أكثر عقدة تعبتني نفسيا عند تقديمها ولما بعوزها بستعين بيها”.

وتابع: “أنا مش مغرور أنا عندي ثقة بالذات بدليل اللي بيتكلم معايا يراني على سجيتي، وأنا فى النص بمبدأ أنا ومن بعدي الطوفان”.
 

بيومي فؤاد نور الشريف شيرين محيي إسماعيل سابع سما الفنان محيي إسماعيل

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