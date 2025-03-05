محيي إسماعيل: مفيش حاجة اسمها نمبر وان.. وشيرين أحسن لها ترد ردود مختصرة

تحدث الفنان محيي إسماعيل، عن الفنان محمد رمضان، قائلا: “بيبتكروا لأنفسهم مقومات خاص بهم، زى نمبر وان ومش عارف أيه، والحاجات دي متمشيش معايا، لأننا عندنا مئات نمبر وان من نور الشريف والمليجي”.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “سابع سما” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن الفنان محمد رمضان مجتهد ولديه طموح كبير ويستحق لأن لديه إرادة، معقبا: “شيرين عبد الوهاب حاجة نادرة، وهناك شخصيات عندما تعبر عن نفسها تغلط يستحسن أنها ترد ردود مختصرة، لأنها لو حكت هتغلط”.

وتابع: “محمد صبحي فنان كتير وبارع وذكي ولديه إرادة من حديد، معرفش بيومي فؤاد أسمع عنه فقط، ومشوفتش ليه أعمال”.