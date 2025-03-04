بطريقة ملفتة.. محيي إسماعيل يقلد القذافي والسادات

كشف الفنان محيي اسماعيل، تفاصيل تمسيته بالقيصر، قائلا :"عمري ما سميت نفسي القيصر، وعملت دور يوليوس قيصر في مسلسل بسوريا وبعد ذلك اطلق علي لقب القيصر".

اريد تجسيد شخصية القذافي

وأضاف محيي اسماعيل، في حوار مع الإعلامية راغدة شلهوب، مقدمة برنامج سابع سما، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، أنه يريد تجسيد شخصية القذافي، لأن هناك أشياء مشتركة معه في الشكل والشخصية واتحدث اللهجة الليبية.

وتابع الفنان محيي اسماعيل، أن انتظر الانتاج في موضوع عمل يجسد شخصية القذافي، متابعا أنه يستطيع تقليد شخصية الرئيس الراحل السادات.

وخلال الحلقة قلد الراحل الرئيس السادات، بطريقة ملفته، قائلا :" احب الراحل السادات كونه شخصية استثنائية وغير عادية والفنان احمد زكي قدم شخصة السادات ببراعة".





