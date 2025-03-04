محيي إسماعيل يكشف سبب تسميته بالقيصر.. شاهد

رد الفنان محيي إسماعيل، على سؤال بشأن سبب تمسيته بالقيصر، موضحاً أن :"عمري ما سميت نفسي القيصر، وعملت دور يوليوس قيصر في مسلسل بسوريا، وبعد ذلك اطلق علي لقب القيصر".

وتابع محيي إسماعيل، في حوار مع الإعلامية راغدة شلهوب، مقدمة برنامج سابع سما، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، أن اريد تجسيد شخصية القذافي، لانه هناك اشياء مشتركة معه في الشكل والشخصية واتحدث اللهجة الليبية.

وأكمل الفنان محيي إسماعيل، أن انتظر الانتاج في موضوع عمل يجسد شخصية القذافي، متابعا انه يستطيع تقليد شخصية الرئيس الراحل السادات.

وخلال الحلقة قلد الفنان محيي اسماعيل، الراحل الرئيس السادات، بطريقة ملفته، قائلا :" احب الراحل السادات كونه شخصية استثنائية وغير عادية والفنان احمد زكي قدم شخصة السادات ببراعة".





