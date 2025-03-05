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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محيي إسماعيل: معرفش مين بيومي فؤاد.. ونور الشريف تلميذي وممثل كبير

الفنان محيي إسماعيل
الفنان محيي إسماعيل
هاجر ابراهيم

قال الفنان محيي إسماعيل، إنه لا يعرف ولم يرى أى أعمال للفنان بيومي فؤاد، معقبا: “نور الشريف هو تلميذي وهو أستاذ وباحث ومفكر وممثل كبير”.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “سابع سما” المذاع عبر فضائية “النهار”: “لم ألتقي بتامر حسني ولكن أعرف أنه محبوب ودمه خفيف ورأيته فى لقاء وعجبني خفة دمه، ومش بسمع اغاني ليه، والمطرب علشان يكون مطرب يجب أن يكون لديه أغنية لن أنساها وتكون مسمعة مع الناس”.

اريد تجسيد شخصية القذافي

وأضاف محيي اسماعيل أنه يريد تجسيد شخصية القذافي، لأن هناك أشياء مشتركة معه في الشكل والشخصية واتحدث اللهجة الليبية.

وتابع الفنان محيي اسماعيل، أن انتظر الانتاج في موضوع عمل يجسد شخصية القذافي، متابعا أنه يستطيع تقليد شخصية الرئيس الراحل السادات.

تامر حسني بيومي فؤاد نور الشريف محيي إسماعيل الفنان محيي إسماعيل

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