8 نصائح لمرضى ضغط الدم يجب اتباعها في رمضان.. النوم والسحور أهمها

يؤثر الصيام بالنسبة مرضى ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم، على صحتهن، لذلك من المهم اتباع نظام غذائي متوازن وعادات صحية للحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة.



نصائح للحفاظ على ضغط الدم في رمضان

وإذا كنت تعاني من ارتفاع أو إنخفاض ضغط الدم المزمن، استشر طبيبك قبل الصيام لضبط جرعات الأدوية وضمان صيام آمن، وفقا لما نشر في موقع “ncbi”، فهناك بعض النصائح يجب إتباعها لتجنب حدوث مضاعفات، وتشمل ما يلي :

ـ تقليل استهلاك الملح والصوديوم :

تجنب تناول الأطعمة المالحة مثل المخللات، واللحوم المصنعة، والأطعمة المعلبة، لأنها تسبب ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل في الجسم، واستخدم التوابل الطبيعية مثل الليمون، الكمون، والثوم بدلاً من الملح لإضافة نكهة للطعام.



ـ تجنب المشروبات الغنية بالكافيين :

قلل من استهلاك الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، لأنها قد تسبب ارتفاع ضغط الدم والجفاف. لذا استبدلها بـ الماء، والعصائر الطبيعية، والمشروبات العشبية مثل الكركديه واليانسون.



ـ تناول وجبة إفطار متوازنة :

ابدأ الإفطار بالتمر والماء، ثم تناول وجبة متوازنة تحتوي على البروتين، الألياف، والدهون الصحية، وتجنب الأطعمة المقلية والدسمة التي ترفع ضغط الدم وتؤثر على صحة القلب.



ـ الحفاظ على الترطيب وتناول السوائل الكافية :

شرب 2-3 لترات من الماء يوميًا بين الإفطار والسحور يمنع الجفاف، الذي قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وتناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء مثل الخيار، البطيخ، والخس.

نصائح للحفاظ على ضغط الدم في رمضان



ـ ممارسة النشاط البدني الخفيف :

تجنب التمارين الشاقة خلال النهار، واستبدلها بالمشي الخفيف بعد الإفطار لتحسين دورة الدم والحفاظ على ضغط الدم.



ـ الحصول على قسط كافٍ من النوم :

النوم المنتظم مهم لتنظيم ضغط الدم، لذا حاول النوم 7-8 ساعات يوميًا وتجنب السهر المفرط.



ـ تناول وجبة سحور صحية :

لا تهمل السحور، لأنه يساعد على استقرار ضغط الدم طوال اليوم. لذا اجعل السحور غنيًا بـ الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز، التمر، والأفوكادو، لأنها تساعد في خفض ضغط الدم.



ـ تجنب التوتر والانفعال :

مارس تمارين التنفس العميق والاسترخاء لتجنب ارتفاع ضغط الدم بسبب التوتر أو الغضب.