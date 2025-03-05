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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أشغال شقة جدًا الحلقة 6 .. دنيا ماهر تتسبب في نفوق القرش

اشغال شقة جدًا
اشغال شقة جدًا
أحمد البهى

طرحت منصة شاهد vip ، سادس حلقات مسلسل " أشغال شقة جدًا " ، والذي يقوم ببطولته الفنان هشام ماجد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي ، وذلك قبل طرحها علي شاشات التليفزيون ب 24 ساعة.

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل أشغال شقة جدًا عددا من الأحداث، حيث قامت مني " دنيا ماهر " بقتل القرش الذي قاموا باصطياده لأغراض بحثية بسم الفئران انتقامًا من حمدي الذي طردها بعد أن اعترفت له بحبه. 
 

مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

ومن المقرر ان تظهر عدد من الفنانات هذا الموسم فى أدوار العاملات بمنزل البطل هشام ماجد .

ومن الفنانات اللاتي سوف يظهرن كضيفات هذا الموسم ، ناهد السباعي ونسرين أمين وآية سماحة ودنيا ماهر وفدوي عابد  بالإضافة الي الفنانة إنتصار التى سبق وان ظهرت فى الموسم الأول .

هشام ماجد أسماء جلال أشغال شقة جدًا مسلسل اشغال شقة جدًا

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