حزب الوفد يعلن رفضه لمخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية

أكد حزب الوفد أنه اتصالا بالقمة العربية التى استضافتها القاهرة اليوم، يعلن حزب الوفد تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطينى وحقه المشروع في إقامة دولة فلسطينية كما يعلن رفضه لمخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وأعرب الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد عن دعمه للموقف العربي الموحد الذي يشكل قوة للموقف الفلسطيني ،وكذلك اعتماد القمة خطة الدولة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة

وشدد رئيس الوفد أن المجتمع الدولى عليه أن يتحلى بمسئوليته تجاه حل عادل ودائم يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان ويضمن ردع التجاوزات المستمرة والممارسات غير الإنسانية من قبل الكيان الصهيونى الغاشم.

كما ثمن رئيس الوفد التحرك الواعى من قبل القيادة السياسية المصرية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينى الشقيق مؤكدا أن مصر لم تألوا جهدا في تقديم يد العون للقضية العربية الأهم ونصرة الفلسطينيين في مواجهة العدو الإسرائيلي.