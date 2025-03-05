إسلام مبارك عن دورها في «أشغال شقة»: ارتديت بدلة كاملة لأبدو ضخمة

تحدثت الفنانة السودانية إسلام مبارك عن تفاصيل شخصية «مدينة» في مسلسل “أشغال شقة جدا”، لهشام ماجد، وكواليس العمل، واستعدادها للشخصية.

وقالت إسلام مبارك، في برنامج «نجوم رمضان أقربلك» لإنجي على، على «نجوم إف إم»، إن دور «مدينة» في مسلسل «أشغال شقة جدا» كان من الأدوار الصعبة وبمثابة تحدٍ بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع هذا النجاح الضخم لدورها في المسلسل الرمضاني.

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وأضافت: «أي دور له تفاصيله وكانت هناك تفاصيل مساعدة لإبراز الشخصية، وفي (مَدينة) استعنا بمؤثرات خارجية لإظهارها بالشكل المطلوب».

وأكدت إسلام أنها كانت تتابع الجزء الأول من المسلسل الذي عرض في شهر رمضان الماضي، موضحة: «كنت من المتابعين وكان بالنسبة لي مسلسل يعتمد على كوميديا الموقف، وعندما تم ترشيحي للدور كنت خائفة، لأنني لم أقدم كوميديا الموقف من قبل».

وتابعت قائلة: «كان الدور بمثابة تحد كبير بالنسبة لي، لكن أنا من الممثلين الذي يريدون اكتشاف أنفسهم باستمرار ولا أهاب التجربة، لذا وافقت على الدور، وتقابلت مع المخرج خالد دياب وناقشنا الشخصية وأحببتها لأنها شخصية طبيعية موجودة في المجتمع».

واستطردت: «مدينة كانت ترتدي بدلة كاملة لإظهار ضخامتها، فأنا لست بالحجم الذي ظهرت به في المسلسل، لكن كان ذلك بسبب البدلة بجانب وضع طبقات داخل الحذاء لزيادة الطول، لكن بالنهاية استمتعت بالشخصية رغم أن ارتداء البدلة لساعات كان أمرا متعبًا، وتفاجأت من كم الحب الكبير تجاه الشخصية».