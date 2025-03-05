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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيف يحافظ مريض الضغط على رطوبة جسمه في رمضان؟ 3 طرق سحرية

كيف يحافظ مريض الضغط على رطوبة جسمه
كيف يحافظ مريض الضغط على رطوبة جسمه
عبدالصمد ماهر

كيف يحافظ مريض الضغط على رطوبة جسمه في رمضان؟ سؤال طرحته وزارة الصحة والسكان، في إطار منشوراتها التوعوية لرفع التثقيف الصحي لدى المواطنين.

وقالت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الكشف المبكر والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

طرق حفاظ مريض الضغط على رطوبة جسمه في رمضان

  • شرب ما لا يقل عن 2-3 لتر ماء من الإفطار للسحور.
  • تجنب المشروبات السكرية. 
  •  تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين. 

مشروبات على مرضى الضغط تجنبها خلال شهر رمضان

ومن أكثر المشروبات التي يجب أن يجتنبها مرضى الضغط العرقسوس، المشروبات الغازية، والقهوة الزائدة، والعصائر المحلاة، ويستبدلونها بمشروبات طبيعية تحافظ على استقرار ضغط الدم خلال ساعات الصيام، وفقا لما نشر في موقع “هيلثي" الطبي.

وتؤدي هذه المشروبات إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة احتباس السوائل في الجسم، ما يشكل خطرًا على صحة مرضى الضغط، إليك قائمة بأبرز المشروبات التي يُفضل تجنبها:

ـ المشروبات الغنية بالكافيين (القهوة والشاي والمشروبات الغازية):

ويرفع الكافيين ضغط الدم مؤقتًا بسبب تأثيره على الأوعية الدموية، ويمكن استبدالها بالقهوة منزوعة الكافيين أو استبدالها بمشروبات عشبية مثل النعناع أو الكركديه البارد (بشرط عدم تحليته بكثرة).


ـ العصائر المحلاة والمعلبة:

وتحتوي على نسبة عالية من السكر، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة ضغط الدم، ويمكن استبدالها بالعصائر الطبيعية بدون سكر، مثل: عصير البرتقال أو الرمان، فهما يساعدان على تنظيم ضغط الدم.

ـ العرقسوس:

والعرقسوس من أخطر المشروبات لمرضى الضغط، حيث يؤدي إلى احتباس السوائل ورفع ضغط الدم بشكل كبير، ويمكن استبداله بمشروبات طبيعية مثل التمر الهندي، الذي يساعد على خفض ضغط الدم.


ـ المياه الغازية والمشروبات الغازية الدايت:

وتحتوي هذه المشروبات على الصوديوم والكافيين، ما قد يسبب ارتفاع ضغط الدم وزيادة احتباس السوائل، ويمكن استبدالها بالماء المنكه بشرائح الليمون أو الخيار، فهو يساعد على ترطيب الجسم دون التأثير على الضغط.


ـ مشروبات الطاقة:

وتحتوي مشروبات الطاقة على نسبة عالية من الكافيين والسكريات، ما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، ويمكن استبدالها بالمشروبات طبيعية غنية بالبوتاسيوم مثل ماء جوز الهند، الذي يساعد على خفض ضغط الدم.

رمضان الصحة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان المواطنين مريض الضغط

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