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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد القوس والسهم يعلن دعمه لياسر إدريس وقائمته في انتخابات اللجنة الأولمبية

اتحاد القوس والسهم
اتحاد القوس والسهم
ملك موسى

أعلن الاتحاد المصري للقوس والسهم، برئاسة العميد هاني حسين، دعمه الكامل للمهندس ياسر إدريس وقائمته في انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، المقرر لها يوم 25 أبريل المقبل.

وأشاد مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم بجميع عناصر قائمة ياسر إدريس، وشدد على أهمية توحيد الجهود من أجل مستقبل الرياضة الأولمبية في مصر.

وكان المهندس ياسر إدريس تقدم بأوراق ترشحه على منصب رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية، فيما ترشح المستشار محمد مصطفى لمنصب النائب الأول، والدكتور إسماعيل شاكر لمنصب النائب الثاني.

كما ضمت القائمة كلًا من اللواء حازم حسني لمنصب السكرتير العام، والأستاذ محمد مطيع لمنصب السكرتير العام المساعد، واللواء شريف القماطي لمنصب أمانة الصندوق.

وفي العضوية، ترشح كل من الأستاذ محمد عبد المقصود، اللواء أحمد كامل، اللواء أشرف حلمي، اللواء أشرف فرحات، المهندسة آمنة الطرابلسي، اللواء محمد محمود، الكابتن أيمن علي حسن، الكابتن طارق السعيد، اللواء مجدي اللوزي.

وشهد تقديم أوراق الترشح حضور عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية، من بينهم الدكتور علاء جبر، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للقوس والسهم، والمهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وخالد فتحي، رئيس اتحاد اليد، وأحمد حبش، رئيس اتحاد الشراع، وحاتم فودة، رئيس اتحاد ألعاب القوى، بالإضافة إلى المستشار خالد زين الدين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الأسبق الذين أعلنوا دعمهم الكامل لقائمة المهندس ياسر إدريس.

ويبلغ عدد الأصوات المسموح لها بالتصويت في الانتخابات 31 صوتًا، بواقع 30 اتحادًا أولمبيًا، بالإضافة إلى صوت البرلمانية آية مدني، العضو الدائم باللجنة الأولمبية الدولية.

القوس والسهم اتحاد القوس والسهم اللجنه الاولمبية

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