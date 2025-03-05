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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجوى فؤاد: نفسي أحج وصحتي لاتسمح بالعمل

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد
قسم الفن

قالت الفنانة نجوى فؤاد، إنها خضعت لثلاث عمليات تردد حراري في الفترة الأخيرة، لكن لم تتحسن صحتها، كما أخذت "حقنة" في ضهرها وخضعت لجلسات علاج طبيعي ولم تتعافى، وهي تخشى من التدخل الجراحي.


وأكدت نجوى فؤاد، خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنها لم تتلقى أي دعم من نقابة المهن التمثيلية بعد وعكتها الصحية الأخيرة، موضحة أن النقيب أشرف زكي قام بزيارتها مؤخرا، وحاولت أن تسأله عن المعاش، فرد عليها وقال إن المعاش سيكون في حدود 700 جنيه، فتعجبت من المبلغ، خاصة وأنها تركت شبابها وحياتها من أجل الفن، فقضت أكثر من 40 سنة في الوسط الفني.

وأوضحت نجوى فؤاد، أنها تستطيع المشاركة في الأعمال الفنية، ولكن لا تتمكن من تنفيذ طلبات المخرج بنسبة 100٪، فهي لا تستطيع الحركة بشكل مستمر أو صعود السلالم، مشيرة إلى أنه عرض عليها مسلسلين في الفترة الماضية ولكنها اعتذرت عنهم بسبب ظروفها الصحية.

وقالت نجوى، إن هناك عدد قليل من زملائها في الوسط الفني كان يطمئن على صحتها في الفترة الأخيرة، وهم؛ الفنانة يسرا، والفنانة فيفي عبده، والفنانة منة جلال، والفنانة منة فضالي.

وأضافت نجوى، أنها تحاول أن تصوم في رمضان، لأنها ممنوعة من الصيام بسبب تناولها لأدوية العظام، كما تقرأ القرآن وتصلي، مشيرة أنها لا تستطيع متابعة 40 مسلسل في موسم رمضان، "كمان في مسلسلين بيتكلموا عن الرقص، أمتى هنصوم؟ أمتى هنقرأ قرآن؟ أمتى نفتكر ربنا ونكفر عن ذنوبنا؟، ولو كان ليا عمر هبقى أشوف المسلسلات بعد العيد".

وأوضحت نجوى فؤاد، خلال تصريحات تليفزيونية، أنها لو قررت تقديم قصة حياتها، فستختار لها عنوان (الفتاة اللي من غير أم)، لأنه يعبر عن المعاناة التي عاشتها منذ طفولتها.

وأضافت نجوى  فؤاد أنها افتقدت إحساس الأمومة ليس فقط بسبب فقدان والدتها، ولكن أيضًا لأنها لم تُنجب أطفالًا، ورغم أنها حاولت تعويض هذا الفراغ من خلال تبني فتاة، إلا أنها لا تراها حاليًا، وهو ما زاد من إحساسها بالوحدة.

وتابعت نجوى فؤاد قائلة: بشوف ناس كتير عندهم أولاد، لكن بيشتكوا إنهم مش بيسألوا عنهم، أنا كان نفسي يكون عندي ابن أو بنت يهتموا بيا، لكن ده مقدرتش أحققه في حياتي، وكان عندي حق.

وقالت نجوى إنها تتمنى العودة لزوجها السابق سامي الزغبي، "مفيش بني ادم مبيغلطش، انا كمان ليا غلطات ممكن اكون محستش بيها، مهتمتش بيه واهتميت بشغلي".

وأضافت: "لو رجع بيا الزمن، كنت ابتدي اعمل بوتكس واشد وشي شوية"، متابعة أنها تتمنى أن تحج بيت الله، فهي قد اعتمرت مرتين، وتطلب من الله أن يشفيها وتحج بيت الله.
وأكدت نجوى على رفضها الكامل لتطبيق تيك توك، قائلة: "لعنة الله على التيك توك، ده مبوظ اخلاق الجيل الجديد والجيل القديم".

واشارت نجوى، أنها قامت بتوزيع ملابسها على صديقاتها، وكان من بينهم الفنانة لبلبة، فهي قد اتصلت بها وطلبت أن تساعدها في الوصول إلى "بدل رقص" لأنها تحضر لدور جديد، فقامت بإهدائها ثلاث "بدل رقص".

يسرا نجوى فؤاد مسلسلات رمضان

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