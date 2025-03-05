نجم الأهلي السابق: المجاملات أطاحت بي من القلعة الحمراء

قال السيد حمدي، نجم النادي الأهلي السابق: "لا أعلم سبب رحيلي عن الأهلي، رغم أنني صبرت لفترة طويلة، وبمجرد أن بدأت في المشاركة وحصدت البطولات مع الفريق، فوجئت بقرار رحيلي دون أي تقييم فني واضح".



وأشار خلال لقائه مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم،: "بالفعل، في بعض الفترات، إلى تقريرًا فنياً تم كتابته بحقه من قبل بعض المدربين الذين جاءوا بعد رحيل المدير الفني السابق، وكان الهدف من ذلك هو تصفية بعض اللاعبين لحساب آخرين".

كما أكد أن هناك مجاملات داخل قطاعات الكرة في الأهلي، مضيفًا: "عندما جاء كابتن فتحي مبروك لتولي المسؤولية، قام بإشراك لاعبين معينين وأبعدني عن التشكيل الأساسي دون سبب واضح".

وانتقل للحديث عن مستوى المهاجمين في مصر حاليًا، حيث أكد: "لا يوجد مهاجم قوي في الكرة المصرية حاليًا"، موضحًا أن الجيل السابق كان يمتلك أسماءً مميزة، على عكس الوقت الحالي الذي يعاني فيه الدوري المصري من غياب المهاجمين الأكفاء.

