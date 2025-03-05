أحمد شوبير: اتظلمت في أزمة اللاعب الراحل أحمد رفعت

رد اللاعب الدولي حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر أحمد شوبير، على سؤالا بشأن أزمة اللاعب الراحل أحمد رفعت، مشيرا الى انه لا يوجد له اي علاقة بأزمة اللاعب الراحل.



واضاف أحمد شوبير، في حوار مع الإعلامية أميرة بدر، مقدمة برنامج أسرار، المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الاربعاء، أن اتظلمت في مشكلة اللاعب الراحل أحمد رفعت، ومكنتش اعرف قصة اللاعب وكنت خارج النادي وقت ازمة اللاعب.

وتابع اللاعب الدولي حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر أحمد شوبير، أن قرار النيابة هو الفيصل في هذه الازمة ولا أحب ان اظلم أحد، وأحمد رفعت تعرض للظلم لانه كان يلعب ويعاني من خلل، مستدركا أن تعرضت للهجوم دون اي دليل والموضوع تحول أهلي وزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.



وأكمل اللاعب الدولي حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر أحمد شوبير، أن علاقتي بأحمد دياب جيدة ولا يوجد بها اي شيء بالمرة.