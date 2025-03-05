وزير الرياضة يعلق على مشهد لـ عادل إمام في فيلم "التجربة الدنماركية"

علق أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مشهد زيارة عادل إمام لمركز الشباب بفيلم "التجربة الدنماركية"، قائلا: إن الدراما تلعب دورًا مهمًا في نقل صورة المجتمع وتسليط الضوء على القضايا.



وأضاف أشرف صبحي خلال حواره مع برنامج "بداية"، على قناة "الحياة"، أن الدراما تضفي بعض المبالغات باعتبارها عملًا دراميًا، لكنها تظل وسيلة فعالة لجذب الانتباه.

وأوضح أنه تحدث منذ فترة مع الفنان عادل إمام والمخرج رامي إمام، والحديث بينهم تطرق إلى فيلم "التجربة الدنماركية" الذي تناول قضايا تتعلق بالشباب والمجتمع.

وأشار إلى أن فيلم "التجربة الدنماركية" تضمن زيارة أماكن بعيدة، حيث سلط الضوء على بعض مراكز الشباب التي لم تكن تقوم بدورها بالشكل الأمثل.



ولفت إلى أن بعض المراكز قد تكون غير مؤهلة بالشكل الكافي وقد تفتقر إلى بعض الخدمات، ولكنها تظل مسجلة كـ مراكز شباب.



