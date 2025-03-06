أخبار الوادي الجديد| مبادرة مطبخ المصرية لدعم الأسر الأكثر احتياجا.. وإنشاء كلية تمريض بالمحافظة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد، بمبادرة “مطبخ المصرية”

أشاد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمبادرة "مطبخ المصرية" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة من خلال فرع المجلس بالمحافظة وتنفذ بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومؤسسة حياة كريمة، لإعداد وتقديم وجبات غذائية متكاملة يوميًا، وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأشار محافظ الوادي الجديد، إلى أن المبادرة تعكس روح التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك، حيث تسهم في توفير وجبات غذائية متكاملة لغير القادرين، مما يعزز مفهوم المسؤولية المجتمعية، كما أكد على أهمية التوسع في مثل هذه المشروعات، التي لا تقتصر على تقديم الدعم الغذائي فقط، بل توفر فرص عمل حقيقية وتساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمرأة والأسرة.



وأوضحت نادية عزمي مقرر فرع المجلس، أن المبادرة تستهدف تدريب مجموعات من السيدات على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى وإعداد الولائم والوجبات الجاهزة كنواة لمشروعات صغيرة، تدر عائد اقتصادي على أسرهن وتسهم في التمكين الاقتصادي للمتدربات.

وأضافت نادية عزمي، أن المبادرة تشمل أيضًا توعية السيدات بأهمية إدارة المشروعات الصغيرة، والتخطيط المالي، والحفاظ على معايير الصحة والسلامة الغذائية، لضمان استمرارية هذه الجهود كمصدر دخل مستدام.

كما أعربت عن تقديرها لدور الجهات الشريكة في دعم هذه المبادرة، مؤكدة أن التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني هو الركيزة الأساسية لنجاح مثل هذه المشروعات التنموية.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال توفير فرص تدريبية تسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة، وتعد "مطبخ المصرية" نموذجًا عمليًا لمبادرات التنمية المستدامة التي تستهدف بناء قدرات المرأة وتأهيلها لسوق العمل، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية.

محافظ الوادى الجديد: مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية تمريض بالمحافظة

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صدور موافقة مجلس الوزراء على إنشاء كلية التمريض بجامعة الوادي الجديد، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم.

وأعرب المحافظ عن خالص تقديره لجهود القيادة السياسية الداعمة لتنمية المحافظة وتوفير خدمات تعليمية متميزة لأبناءها.

وأشار إلى أنه بانضمام كلية التمريض تشمل جامعة الوادي الجديد 10 كليات هي (الطب البشري - الصيدلة - الطب البيطري - العلوم - الزراعة - التربية - الآداب - التربية الرياضية - الهندسة)، وهو ما يلبي احتياجات أبناء المحافظة، ويدعم الجامعة بمختلف التخصصات العلمية المطلوبة، ويسهم في تقليل الاغتراب.



خطة الدولة لدعم مشروعات الشباب والعمل الحر.. ندوة بجامعة الوادي الجديد

نظم مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد، ندوة إعلامية بمقر كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد تحت عنوان "خطة الدولة لدعم مشروعات الشباب والعمل الحر"، برعاية كريمة من الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، واشراف الدكتور أيمن كساب عميد الكلية، وتنسيق الدكتور احمد عبد المنعم وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع وحضور السادة وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وفى إطار التعاون المستمر بين الجامعة وكلية الزراعة.

حاضر فيها الدكتور أيمن يوسف كساب عميد كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، ومحسن محمد جمال، مدير عام الإدارة العامة لإعلام وسط الصعيد، وتحدث خلالها محمد سامي مسؤول خدمة العملاء ببنك مصر، ورشا محمد مسؤول المشروعات متناهية الصغر ببنك مصر، جريس شنودة الاعلامي بالمركز، ودعاء سعد، مدير مركز النيل للإعلام بمشاركة عدد من طلاب كلية الزراعة والتربية الرياضية وأعضاء هيئة التدريس.

وافتتحت اللقاء دعاء سعد مدير مركز النيل للإعلام، موضحةً أن الهدف الأساسي من الندوة هو توعية الشباب بخطة الدولة في دعم المشروعات الصغيرة، والتعريف بآليات تشجيع العمل الحر وعلاقته بالتنمية المستدامة، إلى جانب التعرف على الجهات المانحة والتيسيرات المقدمة للشباب.

وفي ذات السياق، استعرض محسن جمال دور قطاع الإعلام الداخلي في نشر الوعي الاقتصادي لدى الشباب، مشيرًا إلى جهود مراكز النيل للإعلام في مختلف محافظات مصر من خلال برامج توعوية وأنشطة وحملات إعلامية دورية تهدف إلى تعزيز إدراك الشباب لقضايا المجتمع وسبل التعامل معها.

حيث تحدث عميد الكلية عن عدة محاور أبرزها:

_ دور الدولة في دعم التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي عبر التوسع في إنشاء الجامعات لإتاحة فرص التعليم لكافة الفئات.

_ المبادرات والبرامج الاقتصادية التي أطلقتها الدولة، مثل "مبادرة رواد الأعمال"، "مشروعك"، "وظيفتك جنب بيتك"، و"تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر"، والتي تهدف إلى تشجيع الشباب على خوض تجربة العمل الحر.

_ الجهات المانحة للقروض، والتيسيرات المقدمة من بنك مصر لدعم الشباب في الحصول على قروض المشروعات الصغيرة.

وشهدت الندوة مناقشات تفاعلية، حيث طرح الحضور تساؤلات حول مميزات السداد المعجل للقروض، والإجراءات المتبعة في حالات التعثر في السداد.

وفي ختام الندوة، خرج المشاركون بعدة توصيات، من أبرزها:

_ دراسة إمكانية منح فترة سماح لسداد القروض المخصصة للمشروعات الزراعية.

_ إطلاق برنامج تدريبي متكامل للطلاب والخريجين يهدف إلى تنمية مهاراتهم في اختيار فكرة مشروع ناجح، ريادة الأعمال، والتعرف على الجهات المانحة.