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سلامتك يا بيبو .. أحمد شوبير يُوجّه رسالة دعم لـ محمود الخطيب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سلامتك يا بيبو .. أحمد شوبير يُوجّه رسالة دعم لـ محمود الخطيب

الخطيب
الخطيب
ميرنا محمود

وجّه الإعلامي أحمد شوبير رسالة دعم لرئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب شوبير : "سلامتك يا بيبو".

جماهير الأهلي تُوجه رسالة دعم لمحمود الخطيب

وجهت جماهير النادي الأهلي رسالة إلى محمود الخطيب، رئيس النادي، خلال مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، متمنية له السلامة والشفاء العاجل بعد حصوله على فترة راحة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وقالت الجماهير في رسالتها خلال مباراة طلائع الجيش باستاد القاهرة، في ختام منافسات المرحلة الأولى لبطولة الدوري: "كنت ومازلت وستظل الأسطورة الأهلاوية.. سلامتك يا بيبو".

وحرصت الجماهير على توجيه رسالة دعم وحب لرئيس النادي، الكابتن محمود الخطيب، تعبيرًا عن تقديرهم له، حيث يُعد الخطيب أحد أساطير النادي الأهلي وأبرز رموزه عبر تاريخه.

ورفعت جماهير الأهلي لافتات كُتب عليها عبارات دعم وتمنيات بالشفاء العاجل لـ"بيبو"، في ظل الأزمة الصحية التي يمر بها مؤخرًا. كما هتفت الجماهير باسمه في عدة مناسبات خلال المباراة، في مشهد يعكس مدى حبهم وتقديرهم له، واعترافهم بما قدمه للنادي كلاعب وإداري.

ويُعد الخطيب شخصية تحظى بمكانة خاصة لدى جماهير الأهلي، ليس فقط بسبب إنجازاته كلاعب، حيث توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 1983، وقاد الفريق لتحقيق العديد من البطولات، بل أيضًا لما قدمه من جهود كبيرة كرئيس للنادي، مما ساهم في استمرار نجاح الأهلي محليًا وإفريقيًا.

الخطيب شوبير محمود الخطيب رساله شوبير للخطيب

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