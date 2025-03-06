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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنريكي: قدمنا مباراة مثالية وخسارتنا أمام ليفربول غير عادلة

لويس إنريكي
لويس إنريكي

أبدى لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، حزنه الشديد بعد خسارة فريقه أمام ليفربول بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مؤكداً أن النتيجة لم تكن عادلة.

وفي تصريحات لقناة "كانال بلس" عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب حديقة الأمراء، قال إنريكي: "لقد كانت خسارة ظالمة، هذه أفضل مباراة لنا في دوري الأبطال هذا الموسم".

وأضاف: "تفوقنا بشكل واضح على ليفربول، وكان حارسهم أليسون هو اللاعب الأبرز في صفوفهم، لكن في بعض الأحيان، كرة القدم لا تكون عادلة. علينا الآن التركيز على مباراة العودة".

ورفض المدرب الإسباني توجيه اللوم إلى برادلي باركولا بعد إهداره فرصًا محققة، مكتفيًا بالقول: "لا تعليق".

واختتم إنريكي حديثه: "كنا الأفضل لكنهم فازوا، لن أكون سلبيًا، لا تزال هناك مباراة أخرى وأنا متفائل".

وسيخوض الفريقان مواجهة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "أنفيلد"، حيث يتأهل الفائز إلى ربع النهائي لملاقاة المتأهل من مواجهة كلوب بروج وأستون فيلا.

ليفربول باريس سان جيرمان لويس إنريكي إنريكي مدرب باريس سان جيرمان

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