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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يدري: فوز مستحق لبرشلونة رغم الطرد.. وتشيزني أنقذنا بتألقه

بيدري
بيدري
إسراء أشرف

عبر بيدري، نجم برشلونة، عن سعادته بالفوز الصعب الذي حققه فريقه على بنفيكا (1-0) في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، رغم النقص العددي المبكر بعد طرد باو كوبارسي في الدقيقة 22.

وفي تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية، قال بيدري: "كان لنا فضل كبير في هذا الانتصار رغم الطرد المبكر. في مباريات سابقة، كنا نواجه صعوبات أكبر، لكن هذه المرة دافعنا بشكل جيد".

وأضاف: "كنا مستعدين لأي سيناريو، وبعد الطرد عرفنا تمامًا كيف ندير المباراة".

وحول طرد كوبارسي، علّق: "طالبنا الحكم باحتساب خطأ لصالح دي يونج قبل اللقطة، لكنني لم أشاهد الإعادة".

كما تحدّث عن المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون، قائلًا: "في الدقائق الأخيرة، شعرت بالإرهاق الشديد، لكن عندما يحتاجك الفريق، عليك أن تبذل كل ما لديك".

وأشاد بيدري بتألق الحارس فويتشيك تشيزني، قائلًا: "تشيزني لم يكن سعيدًا في آخر زيارة له لهذا الملعب، لكنه اليوم أنقذنا بتصدياته الرائعة وكان له دور كبير في الفوز".

برشلونة بنفيكا تشيزني بيدري دوري أبطال أوروبا

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