رفضت الاعتذار.. أحمد حسن يكشف أسرار رحيله عن الأهلي والانتقال للزمالك

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية الأسبق، أسرار رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والانتقال إلى نادي الزمالك.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر قناة النهار: "مانويل جوزيه مدرب عنيد وأحيانا ديكتاتوي وكانت كلمته هي اللي بتمشي في النادي الأهلي".

وأضاف: "كنت عاوز أكمل في الأهلي والكل في النادي كان عاوزني أكمل حتى الجمهور في آخر مباراة لي، ولكن جوزيه قال للإدارة لو هومش هيمشي همشي أنا".

وتابع: "جوزيه كان واخد قرار برحيلي وعاند فيه بشكل كبير جدًا، لأن بعض الناس بلغوه إن في أندية تفاوضت معايا، كان منها الزمالك، لأن كان عقدي بينتهي".



وواصل : "فجأة انقلب عليه وهو كان عنيد وأنا عنيد حتى تدخل بعض الناس، وقاللولي اعتذرله وأنا رفضت".

وأكمل: "إبراهيم وحسام حسن هما من تحدثوا معي من أجل الانتقال للزمالك وكان ردي إني بحترم عقدي مع النادي الأهلي".

وزاد: "بعدها عدلي القيعي قالي اصبر ومتعملش حاجه وإحنا ضاغطين على جوزيه ولكن هو قراره كان بيمشي على مجلس الأهلي كله وقتها".

وتابع: “كنت حزين عند رحيلي من الأهلي، لأن لما رجعت من الاحتراف كانت أملك عرضا من السد القطري والاتحاد السعودي يتخطى 2.5 مليون يورو في السنة، وأنا كان عقدي مع الأهلي لا يتخطى 5 مليون جنيه، ولكن فضلت العودة للأهلي من أجل تحقيق البطولات وهو ماحدث”.

واختتم:"زعلي كان بسبب عدم تواجد أي سبب لرحيلي سواء فني أو سلوكي، وإنما كان بسبب جوزيه فقط»، مشيرا: «أتشرف بإني لعبت مع أكبر 3 أندية في مصر وهم الإسماعيلي والأهلي والزمالك".