اليوم .. وزير الرياضة يفتتح الدورة الرمضانية للعاملين بالعاصمة الإدارية

يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الدورة الرمضانية للعاملين بالحكومة والمنتقلين إلى سكن العاملين وأسرهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك برعاية معالي دولة رئيس الوزراء، وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية وذلك بنادي النادي العاصمة الإدارية في تمام الثامنة مساء.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لرؤية الدولة في تطوير منظومة العمل الحكومي

تضم الدورة، التي تستمر خلال الفترة من 7 مارس وحتى 26 مارس 2025، منافسات رياضية متنوعة تشمل كرة القدم للفئات العمرية من 30 سنة فما فوق، ومن 10 إلى 16 سنة، إلى جانب منافسات تنس الطاولة والدومينو. وستُقام المباريات على الملاعب المفتوحة بمنطقة "زهرة العاصمة"، بإشراف الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتعزيز النشاط الرياضي داخل المجتمع الحكومي، ودعم بناء قاعدة رياضية قوية من الكوادر المؤهلة، فضلًا عن ترسيخ ثقافة الرياضة كأسلوب حياة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.