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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر يونايتد يتطلع لتجاوز أحزانه على حساب ريال سوسيداد بالدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
محمد السعيد

يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفًا على ريال سوسيداد، اليوم الخميس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي.

وتنطلق مباراة ريال سوسيداد ومانشستر يونايتد في الثامنة إلا ربع مساءً، على ملعب “انويتا”

مانشستر يونايتد ضد ريال سوسيداد

ويستهدف مانشستر يونايتد بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم تجاوز أحزان وداع كأس الاتحاد الإنجليزي، بخطف انتصار ثمين من ريال سوسيداد يقربه من الدور ربع النهائي، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

وودع مانشستر يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور بالخامس بالهزيمة أمام فولهام بركلات الترجيح 4-3، عقب انتهاء وقت اللقاء بالتعادل 1-1، الأحد الماضي.

الإقصاء من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام فولهام، يعني أن التتويج بالدوري الأوروبي بات هو الأمل الواقعي الوحيد لضمان لضمان تأهل مانشستر يونايتد إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل، في ظل احتلاله المركز الـ14 بمسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال روبن أموريم إن بطولة الدوري الأوروبي يمكن أن تؤثر تأثيرًا هائلًا على مانشستر يونايتد في الموسم القادم ولكنها لن تكون بالضرورة محورية في ما يتعلق بالنشاط المستقبلي للنادي في سوق الانتقالات.

وحول سبب غياب ماجواير وأوجارتي، أجاب: "إصابتين بسيطتين، فضلنا عدم المخاطرة معهما لأننا لا نملك رفاهية فقدان خدمات المزيد من اللاعبين لفترة طويلة، ولذلك قررنا بقاءهما في كارينجتون".

في المقابل، يتسلح ريال سوسيداد بعاملي الأرض والجمهور، لإسقاط مانشستر يونايتد وتسهيل مهمته في لقاء العودة الخميس المقبل على ملعب “أولد ترافورد”.

يذكر أن ريال سوسيداد خسر مباراته الأخيرة في مسابقة الدوري الإسباني أمام برشلونة بأربعة أهداف دون رد.

مانشستر يونايتد ريال سوسيداد الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد وريال سوسيداد روبن أموريم

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