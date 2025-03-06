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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث الزراعة: "معاك في الغيط" توصل التوعية العلمية للفلاحين عبر التواصل الاجتماعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن حملة «معاك في الغيط» اعتمدت بشكل موسع على وسائل التواصل الاجتماعي لنقل المعلومات العلمية والإرشادية للفلاحين في مختلف أنحاء الجمهورية، موضحًا أن الوزارة تهدف من خلال هذه الحملة إلى الاستفادة من المنصات الرقمية مثل «اسعى صح» و«معاك في الغيط» لتزويد الفلاحين بأحدث الإرشادات التي تساهم في تحسين إنتاجهم الزراعي.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في الإرشاد الزراعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بجانب دعم المراكز الإرشادية المنتشرة في جميع المحافظات، فضلًا عن تنظيم قوافل وحملات توعوية ميدانية داخل الحقول.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت حملات قومية مستمرة لدعم المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة، مؤكدًا أنه في ختام كل موسم زراعي يتم تكريم نماذج من الفلاحين الذين حققوا طفرة إنتاجية ملحوظة، بهدف تشجيع جميع المزارعين على اتباع أفضل الممارسات الزراعية، لتحقيق تنمية متكاملة في القطاع الزراعي على مستوى الجمهورية.

الزراعة وزارة الزراعة حملات قومية حملات توعوية وسائل التواصل الاجتماعي

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