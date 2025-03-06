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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتحسين الرؤية البصرية للطريق الدائري..محافظ الجيزة يوجه بإنتظام العمل خلال شهر رمضان

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مسئولى المكاتب الإستشارية والشركات المنفذة لأعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائرى  ( قطاع غرب النيل ) بتكثيف الأعمال والإلتزام بمعايير النسق الحضارى لتحقيق أقصى إستفادة وإستثمار للأعمال لإظهار الهوية السياحية.


وأشار محافظ الجيزة إلى أن الأعمال تشمل رفع كفاءة ودهان للعقارات الواقعة بنطاق رؤية المركبات المارة على الطريق الدائري إلى جانب أعمال التشجير والتجميل والإنارة والتطوير الحضارى للافتات الإعلانات وأبراج الإتصالات وإزالة أية مظاهر للعشوائية لتحقيق تحسين شامل للرؤية البصرية، وذلك بقطاع الطريق الدائرى بنطاق حى الهرم ومدينة أبوالنمرس بالإضافة للطريق السياحى ووصلة المريوطية. 


وأكد المحافظ  أن المخططات الخاصة بالتطوير تم تصميمها بالصورة التى تحقق المستوى المطلوب من التطوير مع مراعاة مواقع محطات الأتوبيس الترددى  والتقاطعات والمطالع والمنازل وإستحداث بوابات ضوئية كمدخل حضارى لمنطقة الأهرامات. 


كما شدد المحافظ على الحضور بضرورة أن تتماشى المرحلة الثانية من الأعمال مع المرحلة الأولى من خلال الإلتزام بنفس درجات ألوان الدهانات المستخدمة بالمرحلة الأولى وتحقيق التكامل بين كل قطاع والقطاعات الأخرى، وإستخدام صدادات ضوضاء فى القطاعات الواقعة بالمناطق السكنية لتقليل أثر الضوضاء على المواطنين، مؤكداً عليهم بإستمرار العمل بصورة طبيعية خلال شهر رمضان لضمان الإلتزام بالتوقيتات المحددة للإنتهاء. 


وكلف المحافظ السكرتير المساعد بتكثيف المتابعة والمرور الدورى طوال شهر رمضان على مواقع العمل للتأكد من إلتزام الشركات بأعلى معايير الجودة و الإنتهاء من كل مرحلة وفقاً للجداول الزمنية المقررة.


حضر الإجتماع هند عبدالحليم نائب المحافظ ، ومحمد نور السكرتير العام ، ومحمد مرعى السكرتير المساعد و المهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ ومسئولى المكاتب الإستشارية والشركات المنفذة للأعمال.

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