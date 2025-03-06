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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مي القاضي| انتقادات لاذعة بسبب بدلة رقص مكشوفة.. وفيفي عبده تكشف مفاجأة عنها

مي القاضي
مي القاضي
فن وثقافة

انتقادات لاذعة طالت الفنانة مي القاضي، بعد تقديمها دور راقصة  في مسلسل العتاولة 2، وهو الأمر الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوها بالجريئة نظرا لارتدائها بدلة رقص مكشوفة، في أكثر من حلقة.

فيفي عبده تعلق

الفنانة والراقصة فيفي عبده التي تشارك مي بطولة المسلسل، علقت على ظهور الفنانات بأدوار راقصات وقالت لـ ET"بالعربي:" معرفش ليه بقت موضة إن الممثللات يعملوا أدوار راقصات، يعني الراقصات بقوا يمثلوا، والممثلات بيقوا يرقصوا، ومي القاضي معايا في مسلسل العتاولة 2، جابوا حد يدربها على الرقص قبل المسلسل، معرفش ليه بيعملوا كدة، مش أي حد يرقص، لأن الرقص له ناسه".

الحلقة 5 مسلسل العتاولة

دارت أحداث الحلقة 5 من مسلسل العتاولة 2 حول اتفاق عيسى الوزان -باسم سمرة وأحمد السقا- وخضر- طارق لطفي، لسرقة سيدة ثرية تدعى عنايات الديهي-جومانا مراد-،إذ تنكر باسم سمرة في شخصية ستايلست، وأطلق عليه اسم «نديم البحيري»، وقالت «عنايات» لـ«عيسى الوزان»، خلال أحد المشاهد:«إدخل الفيلا وإديهم الأوت فيت وهم يغسلوا»، ليرد عليها: «أنا نديم البحيري أهم ستايلست في الشرق الأوسط».
 

تتوجه عدولة (نسرين أمين) إلى حنة (زينة)، حيث تعرض عليها حلًا لعلاج ابنتها داليا مقابل أن تنفصل عن نصار. لكن حنة ترفض هذا العرض بشدة، وخلال حديثهما، تكتشف عدولة أن العتاولة والوزان أعادا التحالف مجددًا، مما يزيد الأمور تعقيدًا.


كواليس العتاولة2

وتحدث المخرج أحمد خالد موسى عن مشاركة الفنانة فيفي عبده في العتاولة 2، مؤكدًا أنها تجسد شخصية قوية ذات دوافع انتقامية واضحة. 


وقال في تصريحاته لراديو إنرجي: “فيفي عبده نجمة كبيرة، وفي المسلسل لديها خطة انتقامية وأهداف واضحة تسعى لتحقيقها”.

كما طمأن موسى الجمهور بشأن إصابة النجم أحمد السقا، موضحًا أن حالته الصحية تحسنت، حيث قال: "السقا أصبح أفضل، وسنعود للتصوير بعد يوم أو يومين”.


وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل العتاولة عودة باسم سمرة للوقوف بجانب العتاولة في مشاجرة وعرض عليهم أن يتعاونوا سويا ولكن نصار (أحمد السقا) رفض.
 

أبطال مسلسل العتاولة

شارك في بطولة مسلسل العتاولة 2 مجموعة الأبطال الرئيسيين من الجزء الأول من المسلسل وهم طارق لطفي، وأحمد السقا، وباسم سمرة، زينة، وهدى الإتربي، مريم الجندي، وانضم إلى أحداث مسلسل العتاولة 2 مجموعة من الأبطال الجدد ومنهم فيفي عبده، ونسرين أمين، وعزة مجاهد، ومي القاضي، وثراء الجبيل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى.

قصة مسلسل العتاولة

كشف برومو مسلسل العتاولة 2 عن إضافة خط درامي جديد بالعمل، سيزيد بعدا جديا لقصة الصراع بين العتاولة وعيسى الوزان، مع الحفاظ على السياق الكوميدي والاجتماعي في المسلسل.

وأثار ظهور فيفي عبده في الإعلان الترويجي للمسلسل حماسة الجمهور لمتابعة المسلسل، خاصة وأنه يبدو أن دورها يحمل طابعا كوميديا.

مي القاضي العتاولة 2 فيفي عبده

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