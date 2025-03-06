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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ماجدة خير الله تكشف عن رأيها في مسلسل " النص "

النص
النص
أحمد البهى

أشادت الناقدة ماجدة خير الله عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” ، بمسلسل النص . 

وقالت ماجدة خير الله : مسلسل النص للموهوب الذكي المتألق دائما احمد امين، يحتل المكانه الاولي والثانيه والثالثه بين مسلسلات الكوميديا في النصف الاول من رمضان، سيناريو ذكي متعوب فيه، مخرج يهتم بتفاصيل الزمن وتكوينات الكادر، واداء الممثلين  ، مشاعر انسانيه ، وضحك راق، حمزه العيلي في قمة الابداع لشخصيه انسان يعيش في الظل، في مخزن ملابس لاحدي الفرق المسرحيه، يبحث عن فرصه ليثبت لنفسه اولا انه يستحق الاحترام وان يكون مرئي لايتجاهله الجميع. 

وتابعت ماجدة خير الله : اسماء ابو اليزيد جمال وجه وموهبه ونقطه   مضيئه في المسلسل ، تحيه للمخرج حسام علي ولفريق كتابة السيناريو عبد الرحمن جاويش، ساره هجرس،وجيه صبري

مسلسل النص هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي. من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، اسماء ابو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.

ماجدة خير الله الناقدة ماجدة خير الله النص مسلسل النص

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