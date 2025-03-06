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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للأطباء والورثة.. تعرف على موعد صرف معاش شهر مارس 2025

عملة فئة 100 جنيه مصري - أرشيفية
عملة فئة 100 جنيه مصري - أرشيفية
الديب أبوعلي

أعلن اتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، عن موعد صرف معاش شهر مارس 2025، لأعضاء النقابات الأربع وورثتهم.

وقال الدكتور محمد علاء أمين عام اتحاد المهن الطبية، إنه سيتم صرف المعاش للأعضاء والورثة بداية من يوم الخميس 13 مارس، على أن يتم صرف 1500 جنية للعضو، تنفيذا لقرار مجلس الاتحاد بصرف معاش الأعضاء وأسرهم شهرياً اعتباراً من يناير الماضي، بدلا من صرفه مجمعا كل 3 أشهر.

صرف معاش شهر مارس 

وأكد أمين عام اتحاد المهن الطبية، أنه بلغ عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الأربع وأسرهم حوالي 124.500 عضواً، فيما بلغ إجمالي المعاشات حوالى 180 مليون جنيه.

وكان المجلس قد قرر فى وقت سابق صرف المعاش شهرياً اعتباراً من أول يناير 2025، ويحول المعاش على حسابات الأعضاء بأحد البنوك المعتمدة لدى الاتحاد، على أن يقوم العضو الأساسى بتحديث بياناته كل أربعة أعوام، بينما يقوم الورثة بتحديث بياناتهم كل عامين.

وحول الأوراق المطلوبة للحصول على معاش اتحاد المهن المهن الطبية، أوضح أنه يتم تقديم استمارة "أ.ن" من النقابة الخاصة بالعضو، و خطاب من أحد بنوك "مصر - الأهلى- الأسكندرية" بالموافقة على تحويل المعاش عليه (حساب جاري أو توفير)، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية على أن يتقدم العضو بنفسه بملء طلب الحصول على المعاش أمام الموظف المختص بمقر الاتحاد 6 ش الحديقة – جاردن سيتى- القاهرة.

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