إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بسمالوط في المنيا

شهد طريق إحدى القرى بمركز سمالوط، شمال المنيا، حادث إنقلاب سيارة ربع نقل ونتج عنه إصابة 9 أشخاص، وتم نقلهم إلي المستشفي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة بمركز سمالوط، وأسفر هذا الحادث عن وقوع عدداً من المصابين، وتم نقلهم إلي المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.



انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلي موقع الحادث، وتبين إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو تهور السائق في السرعة الزائدة، وتم التحفظ علي المركبة تحت تصرف جهات التحقيق، وتم ازالة اثار الحادث وفتح الطريق مرة اخري لتيسير الحركة المرورية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

