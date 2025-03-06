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مدبولي يُوجه بطرح كراسة شروط مربع الوزارات في مدة أقصاها شهران على المستثمرين من القطاع الخاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يُوجه بطرح كراسة شروط مربع الوزارات في مدة أقصاها شهران على المستثمرين من القطاع الخاص

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم، لاستعراض عددٍ من السيناريوهات الخاصة بتطوير واستغلال منطقة مربع الوزارات وأحياء القاهرة الخديوية؛ وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، ونهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: هناك رؤية للدولة للاستغلال الأمثل لمنطقة القاهرة الخديوية، في ظل جهود إحيائها التي تتم حاليًا، بما يحافظ على هذه المنطقة التي تتميز بطابع عمراني متميز.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تلقينا طلبات كثيرة لاستغلال المباني الحكومية التي تقع في منطقة مربع الوزارات، مُشيرًا إلى أن الدولة ستطرح هذه المباني بما يحقق رؤيتها التخطيطية للاستفادة من هذه المنطقة التاريخية الاستغلال الأمثل لها.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المُخطط العام والرؤية الاستثمارية للقاهرة الخديوية ومنطقة مربع الوزارات.

وأوضح الوزير أن هذه الرؤية الاستثمارية تشمل استغلال مُربع الوزارات في المرحلة الأولى ومنطقة القاهرة الخديوية في المرحلة الثانية.

واستعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عددًا من المُقترحات لاستغلال مباني الوزارات في إقامة غرف فندقية، أو مساحات مخصصة للأعمال، أو أماكن للإقامة، أو سكن للطلاب. كما عرض الوزير سيناريوهات تمويل أعمال تطوير مربع الوزارات.

وفي غضون ذلك، استعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم الخطوات التي سيتم اتخاذها لتطوير وتحديث منطقة وسط البلد والتي تشمل مناطق: شارع رمسيس والجلاء، والأزبكية وعماد الدين، وشامبليون ومعروف، وقصر النيل، وعابدين، والبستان، وباب اللوق، وميدان التحرير.

وأوضح أن هذه المرحلة سيتم تقسيمها إلى عدد من المناطق، ستُخصص لإقامة الفنادق، وإنشاء مجمعات ثقافية وللحرف صديقة البيئة، وإقامة مبان إدارية، ومناطق ثقافية ترفيهية، ومبان تجارية إدارية، وشقق سكنية، ومبان تعليمية وثقافية.

بدوره، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجهود التي يقوم بها "صندوق مصر السيادي" للاستغلال الأمثل لمنطقة القاهرة الخديوية ومربع الوزارات، مشيرًا إلى أن هناك طلبات من كبار المستثمرين للاستحواذ على عدد من هذه المباني، وتحويلها إلى فنادق.

وفي غضون ذلك، شرح محافظ القاهرة، جهود المحافظة مع جهاز التنسيق الحضاري، في أعمال إحياء القاهرة الخديوية، موضحًا حرص المحافظة على تطوير هذه المنطقة، والحفاظ عليها وإزالة أية تعديات عليها وذلك من خلال الاهتمام بأعمال النظافة والصيانة للعقارات الموجودة، والعمل على تحسين الصورة البصرية لها.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بأن يتم طرح كراسة شروط "مربع الوزارات" في مدة أقصاها شهران، على المستثمرين من القطاع الخاص.

الإسكان القاهرة الخديوية السيناريوهات مدبولي منطقة مربع الوزارات أحياء القاهرة الخديوية

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