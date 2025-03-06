آخر تحديث لسعر اليورو اليوم 6-3-2025

استقر سعر اليورو أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 6-3-2025؛ بعد انتهاء العمل في الجهاز المصرفي وبدء الراحة الأسبوعية للعاملين بالجهاز المصرفي اعتبارا من الغد.

وفقا لآخر تحديث لسعر اليورو مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 54.67 جنيه للشراء و 54.78 جنيه للبيع

أقل سعر

سجل أقل سعر يورو أمام الجنيه نحو 53.68 جنيه للشراء و 54.35 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان.

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 54.12 جنيه للشراء و 54.95 جنيه للبيع في بنك نكست

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 54.3 جنيه للشراء و54.89 جنيه للبيع في المصرف المتحد.

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 54.45جنيه للشراء و 54.99 جنيه للبيع في ميد بنك.

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 54.56 جنيه للشراء و 54.88 جنيه في البنك الأهلي الكويتي.

سعر البنوك

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 54.58 جنيها للشراء و54.9 و 55.01 جنيه للبيع في بنوك " الاسكندرية، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، القاهرة، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، البركة، العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي".

وصل سعر اليورو مقاب الجنيه نحو 54.59 جنيه للشراء و 54.88 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 54.61 جنيه للشراء و 54.9 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB،أبوظبي الاول، سايب".

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 54.63 جنيه للشراء و 54.93 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 54.66 جنيها للشراء و 54.99 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي,

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 54.67 جنيه للشراء و 54.96 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، ابوظب يالتجاري، مصرف أبوظبي الاسلامي".

أعلي سعر

وبلغ أعلي سعر يورو أمام الجنيه نحو 54.68 جنيه للشراء و 54.98 جنيه للبيع في بنك HSBC.