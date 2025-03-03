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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري اليوم الأثنين 3-3-2025

سعر اليورو
سعر اليورو
محمد صبيح

يقدم موقع "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، الاثنين 3 مارس 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه اليوم الأثنين

الدولار الأمريكي شراء 50.6  جنيه، والبيع 50.7 جنيه.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الأثنين

اليورو شراء 52.4267 جنيه، والبيع 52.8243 جنيه.

سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم الأثنين

الجنيه الإسترليني شراء 63.5536 جنيه، والبيع 63.9885 جنيه.

سعر الدولار الكندي أمام الجنيه اليوم الأثنين

الدولار‏ ‏الكندي‏ شراء 34.9665 جنيه، والبيع 35.2059 جنيه. ‏

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 7.0294 جنيه، والبيع 7.0831 جنيه.

الكرون النرويجي شراء 4.4831 جنيه، والبيع 4.5176 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 4.6856 جنيه، والبيع 4.7361 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 55.992 جنيه، والبيع 56.4399 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 33.5144 جنيه، والبيع 34.0017 جنيه.

الدولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 31.3366 جنيه، والبيع 31.6267 جنيه

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه اليوم الأثنين سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الأثنين سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم الأثنين سعر الدولار الكندي أمام الجنيه اليوم الأثنين أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي

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