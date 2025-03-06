الزمالك يستعيد نجمي الفريق أمام مودرن سبورت

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خدمات الثنائي أحمد مصطفى زيزو، ومحمد شحاتة، خلال مواجهة الأبيض القادمة أمام مودرن سبورت، في بطولة كأس مصر، عقب غيابهما عن مواجهة إنبي الأخيرة.



وجاء غياب زيزو وشحاتة عن تشكيل الزمالك في مباراة إنبي بسبب الايقاف، حيث حصل الأول على الانذار الثالث، وتعرض الأخير للطرد، خلال مباراة الأبيض أمام زد في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يجري الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة بيسيرو العديد من التغييرات على تشكيل الأبيض خلال مواجهة مودرن سبورت، في ظل عودة الثنائي زيزو وشحاتة وتعافي أحمد فتوح من إصابة الركية وجاهزية شيكابالا الفنية والبدنية للقاء.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت

ويلتقي الزمالك، بنظيره مودرن سبورت، الجمعة الموافق 15 من مارس الجاري، في تمام التاسعة والنصف مساء ويسعى الفارس الأبيض، لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل لدور ثمن النهائي.

وأعلنت رابطة الأندية جدول المرحلة النهائية من منافسات الدوري الممتاز لتحديد بطل المسابقة في الموسم الحالي.



جدول مباريات الزمالك في المرحلة النهائية في الدوري الممتاز

وجاء جدول مباريات الزمالك في الجولات المتبقية على النحو التالي:

الزمالك × الأهلي ـ 11 مارس ـ 9:30 مساء

حرس الحدود × الزمالك ـ 13 ـ أبريل ـ 07:00 مساء

المصري × الزمالك ـ 1 مايو ـ 07:00 مساء

البنك الأهلي × الزمالك ـ 5 مايو ـ 07:00 مساء

سيراميكا كليوباترا × الزمالك ـ 9 مايو ـ 04:00 عصرًا

الزمالك × بيراميدز ـ 13 مايو ـ 07:00 مساء

بتروجت × الزمالك ـ 24 مايو ـ لم يتم تحديد موعده

الزمالك × فاركو ـ 1 يونيو ـ لم يتم تحديد موعده.