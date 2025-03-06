صابرين: أطمئن على صحة عادل إمام من أبنائه.. ولا أحب الدلع والهزار البايخ

أكدت الفنانة صابرين، أنها تطمئن على صحة الزعيم عادل إمام من خلال أبناءه المخرج رامي إمام والنجم محمد إمام خلال المناسبات العامة سواء أفراح أو عزاء، قائلة" "بشوف رامي ومحمد لو اجتمعنا في مناسبات وطبعا بسأل على الزعيم من وقت لآخر".

وأشارت صابرين، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أنها لا تتعصب في لوكشن التصوير مطالبة زملاءها بالشهادة في حقها.

وأضافت قائلة "أنا بتعصب بسبب تضيع الوقت وحق المنتج وفلوس تترمي على الارض واللي ميحترمش مهنتي والدلع والهزار البايخ إنما مفيش حاجة غير كده تعصبني".

المسرح

وأوضحت صابرين، أنها اتجهت للدراما في فترة ظهوره على المسرح وكانت تقدم أدوار مهمة وبدأ المسرح يقل، متابعة: "عملت حاجات تبع المسرح القومي خالتي صفية والدير وبدأت اعمل مسرح تقيل وعملت بطولة مسرحية اسمها على بلاطة واخرجها محمد صبحي دون تمثيله".