هتعرفيه فى الأسابيع الأولى .. أعراض غير متوقعة تكشف الحمل

تعانى بعض النساء متاعب صحية دون أن تعرف سببها ولكنها قد تكون مؤشر على الحمل فى الأشهر بل الأسابيع الأولى مثل الشعور الزائد بالإرهاق والبثور .



ووفقا لما جاء فى موقع tuasaude نكشف لكم أهم أعراض الحمل في الشهور الأولى:

1. الفترة المتأخرة

عادة ما يكون تأخر الدورة الشهرية هو العلامة الأكثر وضوحًا للحمل، حيث لا تأتي الدورة الشهرية لدى الأم الحامل أثناء الحمل، مما يسمح للجنين بالنمو في الرحم.

تحدث هذه العلامة بسبب زيادة هرمون بيتا إتش سي جي، الذي يمنع المبايض من إطلاق البويضات الناضجة ويمكن أن يحدث غياب الدورة الشهرية حتى أربعة أسابيع بعد الحمل ويمكن التعرف عليه بسهولة أكبر من قبل النساء اللاتي لديهن فترات منتظمة.



2. إفرازات وردية اللون

عندما يتم تخصيب البويضة، قد تظهر على الأم الحامل إفرازات وردية فاتحة، والتي تحدث بسبب انغراس البويضة المخصبة في الرحم ويحدث هذا النوع من الإفرازات عادةً بعد بضع دقائق من الحمل أو حتى ثلاثة أيام بعده.

3. إفرازات أكثر سمكا

بسبب التغيرات الهرمونية الكبرى التي تحدث بعد الحمل، من الطبيعي أن يكون لديك إفرازات مهبلية أكثر كثافة وهذه الإفرازات ليست بالضرورة وردية اللون، وفي معظم الأحيان، يكون لونها أبيض قليلاً.

عندما يحدث هذا الإفراز برائحة كريهة وأعراض مثل الألم أو الحكة، فمن المهم زيارة طبيب أمراض النساء، لأن هذه الأعراض يمكن أن تشير إلى وجود عدوى مهبلية، وتحديدًا عدوى الخميرة. اكتشف ما يمكن أن تشير إليه أنواع مختلفة من الإفرازات .



4. التشنجات والانتفاخات

التقلصات والانتفاخات من أعراض الحمل المبكرة الشائعة جدًا خلال الأيام السبعة الأولى وقد تستمر لمدة تصل إلى أسبوعين كما إن زيادة تدفق الدم وتكيف الجسم مع نمو الرحم هما ما يؤديان إلى انتفاخ البطن ويمكن الخلط بين هذا الانتفاخ وتقلصات الدورة الشهرية الطبيعية.

5. التعب والنعاس

التعب هو أحد أعراض الحمل الأكثر شيوعًا ويظهر في حوالي الأسبوع الثاني من الحمل ومن الطبيعي أن يزداد التعب في الأسابيع الـ 12 الأولى من الحمل، بينما يضبط الجسم عملية التمثيل الغذائي ووظائفه لتوفير الطاقة اللازمة لنمو الطفل.

قد تشعر المرأة عادة بأن المهام التي اعتادت القيام بها أصبحت فجأة مرهقة وأنها بحاجة إلى النوم أكثر من عشر ساعات في الليلة لتعويض الطاقة التي أنفقتها خلال النهار.

النعاس

6. الثديين الحساسة والهالات الداكنة

خلال هذين الأسبوعين الأولين، من الطبيعي أن يصبح الثديين أكثر حساسية بسبب زيادة إنتاج الهرمونات التي تحفز الغدد الثديية، مما يجعلها جاهزة للرضاعة الطبيعية كما يحدث زيادة في حجم الثدي، لأن الغدد الثديية تبدأ في النمو لدعم احتياجات الطفل بعد الولادة.

قد تلاحظ النساء أيضًا تغيرات في الهالة المحيطة بالحلمة، والتي تميل إلى أن تصبح داكنة بسبب زيادة تدفق الدم إلى المنطقة.

7. آلام أسفل الظهر

على الرغم من أن آلام الظهر من المرجح أن تشعر بها المرأة في الأسابيع الأخيرة من الحمل، إلا أن بعض النساء قد يعانين من هذا النوع من الألم في بداية الحمل. ويرتبط هذا الألم بالتغيرات التي تحدث في جسم المرأة استعدادًا للطفل.

في بعض الحالات، قد يتم الخلط بين آلام أسفل الظهر وتشنجات الدورة الشهرية، ولذلك قد تعتقد بعض النساء أن دورتهن الشهرية على وشك أن تأتي.



8. النفور من الروائح القوية

من الشائع جدًا أن تشعر المرأة بالاشمئزاز من الروائح القوية في بداية الحمل، حتى لو كانت الرائحة لطيفة على ما يبدو، مثل العطور. وقد تتقيأ معظم النساء الحوامل بعد استنشاق رائحة قوية. يحدث هذا عادةً مع الروائح القوية مثل البنزين أو السجائر أو منتجات التنظيف.

بالإضافة إلى ذلك، مع تغير حاسة الشم، قد تبلغ بعض النساء أيضًا عن تغير براعم التذوق لديهن، مما يجعل طعم الطعام أكثر كثافة وإثارة للغثيان.

9. تقلبات المزاج

في الأسابيع الأولى من الحمل، قد تلاحظ الأم الحامل أنها تعاني من تقلبات مزاجية دون سبب واضح. ومن الشائع جدًا أن تبكي الأم الحامل بسبب مواقف لم تكن لتجعلها تبكي قبل الحمل.

يحدث هذا بسبب التغيرات الهرمونية القوية التي تحدث في الجسم أثناء الحمل، ويمكن أن تسبب هذه التغيرات خللًا في الناقلات العصبية، مما يتسبب في تقلبات مزاجية.

10. الغثيان الصباحي والقيء

الغثيان والقيء من أكثر أعراض الحمل شيوعًا ومعروفة، وخاصة غثيان الصباح. يحدث الغثيان والقيء عادةً بعد الأسبوع السادس من الحمل وقد يستمران طوال فترة الحمل وعلى الرغم من ذلك فإن الغثيان لا يعني دائمًا التقيؤ وفي أغلب الأحيان يختفي الغثيان دون الحاجة إلى التقيؤ.

11. الرغبة الشديدة في تناول الطعام

تبدأ الرغبة الشديدة في تناول الطعام أثناء الحمل عادةً في الشهر الأول وتستمر طوال فترة الحمل ومن الشائع أن تشعر بعض النساء برغبة شديدة في تناول أطعمة غريبة، أو تجربة مجموعات مختلفة من الأطعمة، أو حتى الرغبة الشديدة في تناول أطعمة لم يتناولنها من قبل.



في بعض الحالات قد تكون هذه الرغبة الشديدة مرتبطة بنقص التغذية، خاصة إذا كانت الرغبة الشديدة تختلف كثيرًا عن ما تأكله الأم الحامل عادةً. في هذه الحالات، يُنصح بزيارة الطبيب لفهم السبب وبدء العلاج المناسب إذا لزم الأمر.

12. الدوخة والصداع

يحدث الدوخة عادة عند النساء اللاتي يعانين من الغثيان الشديد أو القيء، وقد يكون مرتبطًا بانخفاض ضغط الدم أو انخفاض نسبة السكر في الدم أو اتباع نظام غذائي غير متوازن.

الصداع شائع أيضًا أثناء الحمل بسبب التغيرات الهرمونية، لكنه يكون خفيفًا بشكل عام، على الرغم من أنه قد يكون مستمرًا. في بعض الأحيان، قد لا تدرك الأم الحامل أن الصداع مرتبط بالحمل.

13. التبول بشكل متكرر

مع تقدم الحمل، يحتاج الجسم إلى إنتاج العديد من الهرمونات لضمان نمو الطفل بشكل صحي وعندما يحدث ذلك، تسترخي عضلات المثانة ويصبح من الصعب إفراغ البول الموجود بداخلها. وبالتالي، قد تشعر الأم الحامل بالحاجة إلى التبول بشكل متكرر.

14. البثور والبشرة الدهنية

يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية إلى ظهور البثور والبشرة الدهنية، والتي عادة ما تكون واضحة بعد الشهر الأول من الحمل ويمكن إدارة البشرة الدهنية والطفح الجلدي باستخدام منظفات البشرة والعادات الصحية الشخصية.